Зинченко может оказаться под руководством Брендана Роджерса
Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
Украинец пребывал вне игры месяц
14 октября 21:11
Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся в общую группу «горожан», сообщает пресс-служба клуба.
Зинченко не играл с 15-го сентября из-за надрыва икроножной мышцы.
В нынешнем сезоне Зинченко провел 3 матча за «Манчестер Сити».
Зинченко может вернуться на поле уже 16-го октября, в матче с «Бернли» в 8-м туре АПЛ.
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