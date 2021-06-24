Зубков: «Сборная Швеции заслуживает уважения»

Матч со шведами не будет легкой прогулкой

Зубков / фото - FootBoom

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков рассказал о реакции национальной команды на выход в плей-офф.

Как вы восприняли результат матча Польши и Швеции, по итогам которого сборная Украины вышла в 1/8 финала? Какие у вас впечатления от будущего соперника?

«Этот матч заставил нас понервничать. Но в итоге судьба дала нам второй шанс, и грех им не воспользоваться. Когда этот матч завершился, мы были на ужине. Все радовались, поздравляли друг друга».

Кто вас первым поздравил с выходом сборной Украины в 1/8 финала?

«Во время матча я постоянно был на связи со своей семьей — с женой, родителями. Мы все вместе радовались нашему выхода в следующую стадию».

Что вы чувствовали, когда Роберт Левандовски вчера забил свой второй гол в ворота Швеции?

«К 86-й минуте счет 2:2 в том матче нас устраивал, но были опасения, что Польша всеми силами пойдет вперед. И когда Швеция забила третий гол, все выдохнули с облегчением».

Вы болели за Швецию, а теперь будете играть против нее...

«Эта сборная заслуживает уважения, поскольку заняла первое место в такой тяжелой группе. Мы начинаем подготовку к матчу с ней, будем готовиться очень серьезно».

Можете вспомнить поединок Украина — Швеция на Евро-2012, чем запомнился он вам?

«Не могу сейчас вспомнить, где именно я смотрел тот матч. Но помню дубль Андрея Шевченко и кучу эмоций, которые у меня вызвал тот поединок».

Зубков не смог помочь своей команде в матчах с Македонией и Австрией из-за повреждения, но, возможно, в плей-офф он уже сможет выйти на поле.

Благодаря благоприятному исходу в группе Е Украина вышла в плей-офф с третьего места и сыграет там со сборной Швеции.

Напомним, стало известно на кого попадет победитель пары Швеция - Украина в 1/4 чемпионата Европы.