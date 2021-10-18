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Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
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Сложная группа. Украина узнала своих соперников на чемпионате Европы-2022

Турнир стартует в январе в Нидерландах

Футзал
22:58
Сложная группа. Украина узнала своих соперников на чемпионате Европы-2022

В нидерландском Зейсте состоялась церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по футзалу, в ходе которой своих соперников узнала сборная Украины.

Украина во время жеребьевки была в третьей корзине из четырех.

Чемпионат Европы-2022. Групповой этап

Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина.

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.

Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Амстердаме и Гронингеме с 19 января по 6 февраля.

Карен Агабекян
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