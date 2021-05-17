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Бохан и Малашинскас – в числе номинантов на включение в символическую сборную Лиги чемпионов

Команда сезона-2020/21 будет объявлена перед «Финалом четырех»
Гандбол
17 мая 07:38
Бохан и Малашинскас – в числе номинантов на включение в символическую сборную Лиги чемпионов
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.com
EHF на своем официальном сайте опубликовала имена всех 60-ти номинантов на включение в символическую сборную Лиги чемпионов. 

В их число вошли и двое игроков запорожского «Мотора» – белорусский линейный Вячеслав Бохан и литовский разыгрывающий Айденас Малашинскас
Список претендентов на попадание в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21:

вратари: Эмиль Нильсен («Нант»), Никлас Ландин («Киль»), БеньяминБурич («Фленсбург»), Владимир Чупара («Веспрем»), Кевин Меллер(«Барселон»), Никола Митревски («Порту»);

левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар»), Деян Манасков («Веспрем»), Магнус Ландин («Киль»), Хампус Ванне («Фленсбург»), Валеро Ривера («Нант»), Себастьян Бартольд («Ольборг»);

левые полусредние: Вуко Борозан («Веспрем»), Йоран Йоханнессен(«Фленсбург»), Николай Лесе («Ольборг»), Сандер Сагосен («Киль»), Миккель Хансен («ПСЖ»), Арон Палмарссон («Барселона»);

разыгрывающие: Айденас Малашинскас («МОТОР»), Сташ Скубе («Мешков Брест»), Люк Стейнс («ПСЖ»), Петар Ненадич («Веспрем»), Лука Циндрич («Барселона»), Джим Готтфридссон («Фленсбург»);

правые полусредние: Яхья Омар («Веспрем»), Харальд Рейнкинд («Киль»), Кирил Лазаров («Нант»), Алекс Дуйшебаев («Кельце»), Недим Ремили(«ПСЖ»), Дика Мем («Барселона»);

правые крайние: Никита Вайлупов («Мешков Брест»), Никлас Экберг(«Киль»), Иван Чупич («Вардар»), Богдан Радивоевич («Пик»), Алейкс Гомес («Барселона»), Гашпер Маргуч («Веспрем»);

линейные: Вячеслав Бохан («МОТОР»), Андреас Нильссон («Веспрем»), Бенце Банхиди («Пик»), Людовик Фабрегас («Барселона»), Магнус Саугструп(«Ольборг»), Виктор Итурриса («Порту»);

защитники: Блаж Благотиншек («Веспрем»), Хенрик Мельгорд («Ольборг»), Хендрик Пекелер («Киль»), Лука Карабатич («ПСЖ»), Драган Пешмальбек(«Нант»), Тьягус Петрус («Барселона»);

молодой игрок: Тибо Брие («Нант»), Александер Блонц («Эльверум»), Дилян Наи («ПСЖ»), Доминик Мате («Эльверум»), Домен Новак («Целе»), Андре Гомеш («Порту»);

тренеры: Стефан Мадсен («Ольборг»), Майк Махулла («Фленсбург»), Рауль Гонсалес («ПСЖ»), Филип Йиха («Киль»), Альберто Энтрерриос («Нант»), Хави Паскуаль («Барселона»).  
Символическая сборная турнира будет объявлена перед «Финалом четырех» Лиги чемпионов, который запланирован на 12-13 июня.

Ранее Бохан и Малашинскас вошли в символическую сборную Лиги чемпионов по версии журналистов.
Владимир Кириченко
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Айденас Малашинскас Вячеслав Бохан Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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