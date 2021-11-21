«Галичанка» проиграла «Ювенте», но пробилась в 1/8 финала Еврокубка
Львовская «Галичанка» на выезде уступила словацкой «Ювенте» во втором матче 1/16 финала Кубка ЕГФ – 18:22.
Несмотря на поражение, «Галичанка» пробилась в следующий раунд турнира благодаря победе в домашней встрече (27:22).
Европейский Кубок ЕГФ. 1/16 финала. Ответный матч:
«Ювента» (Словакия) - «Галичанка» (Украина) - 22:18.
«Ювента»: Мендес де Алмейда, Дворчакова, Штефаникова (1), Поповцова (1), Ребичова (3), Трифунович (6), Трункова, Когуч, Яблонская-Бобаль, Дулинова, Голейова, Воллингерова (4), Байчова (4), Радович (1), Годеч (2), Ключкова.
«Галичанка»: Салтанюк, М. Поляк, Дяченко, Шипляк, Голинская, Максимейко, Маркевич (4), Прокопьяк (1), Мартынюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (1), Козак (1), Мелекесцева (4), Дмитришин (4), Т. Поляк (3).
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