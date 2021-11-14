Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
«Галычанка» дома обыграла «Ювенту» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
Ответный матч состоится 21 ноября
18:31
Фото: пресс-служба Галычанки
Львовская «Галичанка» одержала победу над словацкой «Ювентой» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ – 27:22.
Европейский Кубок ЕГФ. 1/16 финала:
«Галичанка» – «Ювента» 27:22 (15:10, 12:12)
«Галичанка»: Мария Поляк, Дьяченко, Шипляк (1), Голинская, Максименко, Прокопяк, Салтанюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (6), Козак (2), Мелекесцева (2), Дмитришин (7), Татьяна Поляк (4), Маркевич (5).
«Ювента»: Де Алмейда, Дворчакова, Стефаникова, Поповцова (6), Ребичова (3), Трифунович (1), Яблонска-Бобаль, Дулинова, Холеёва, Воллингерова (3), Байчева (5), Радович (1), Годеч, Клучкова (3), Трункова.
Видео матча:
Ответная встреча состоится 21 ноября.
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