Голову «Драконам» рубил Горига. Постскриптум Лиги чемпионов

«Мотор» – «Порту»: результативный пас от доктора, исторические 100 очков и бенефис Комка

Эксклюзив

Чемпион Украины, запорожский «Мотор» стартовал с красивой и нужной победы в девятой для себя Лиге чемпионов. В первом туре подопечные Гинтараса Савукинаса обыграли сильнейшую команду Португалии, «Порту» – 30:27 (15:10).

Мотор: Мороз (14/41, 34%), Вьюник (н.в.); Бохан (8/8), Васильев (4/4), Козакевич (3/3), Горига (3/8), Шебетич (3/6), ДЕНИСОВ (3/3), Малашинскас (3/9), Пуховский (3/6), Тильте (0/1), Кубатко, Молина, Бурзак, Касай (н.в.), Турченко (н.в.).

К отчетному поединку моторовцы подошли с двумя потерями: не полностью восстановились вратарь Иван Мороз и титулованный новичок Йонас Трухановичус, бравший Лигу чемпионов вместе с «Монпелье». Тем не менее наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас имеет и без того расширенный ростер, вынуждая его отсекать ряд исполнителей. Кроме травмированных, на этот раз в заявку не попали Эдуард Кравченко, Дмитрий Тютюнник и Владислав Донцов. По части поддержания конкуренции и качественного тренировочного процесса – рай для любого тренера.

Впрочем, домашние условия позволяют заселиться в гостиницу всем исполнителям, даже тем, кто в итоге не попадет в официальный протокол.

Из новичков запорожской публике предстали хорват Лука Шебетич, россиянин Денис Васильев и украинец Александр Тильте. И если легионеры уже имеют опыт выступлений в ЛЧ с родными «Загребом» и «Чеховскими Медведями» соответственно, то для запорожца Тильте вчерашний матч стал премьерой в топ-турнире.

Правда, с проекцией на надвигающийся Евро-2022, куда пробилась сборная Украины, наши проблемные зоны еще более усложняются: Тильте сыграл в подыгрыше на неудобном полусреднем, а Донцов вообще оказался вне заявки.

Стартовый состав моторовцев предугадывался легко, за исключением правого полусреднего. Шебетич пропустил немало из-за повреждения, поэтому на его место рассматривались также Тильте (он и вышел на 7-й минуте после удаления хорвата) и в меньшей степени – Пуховский. СуперБоря по прошлогодним схемам вышел вторым темпом – на 15-й минуте и ударно провел концовку тайма.

А первая половина получилась сказочной. «Мотор», по сути, прошлогодней обоймой рванул на «+6», причем при счете 13:7 бежал в атаку с заявкой закрыть матч еще до антракта. Основная угроза исходила от Малашинскаса, чьи диспетчерские решения ставили в тупик опустивших голову гостей. Кому-кому, а Бохану такая дискотека нравится особенно – 8/8 в продолжение прошлогоднего улова в 71 мяч. Добавим сюда 4/4 от Дениса Васильева (тут и СуперБоря в роли почтальона отметился) и получим завидные цифры для линейных.

Закрывая тему голевых передач, отметим, что во втором тайме ассистом на Малашинскаса отметился... доктор команды Иван Шурша, быстро вернувший мяч Айденасу, который поразил незащищенные ворота.

...То, что не получалось у полусредних (Шебетич еще в процессе адаптации, усваивая комбинации и стиль нашей задней линии, а Горига словно присматривался, где и когда нанести роковой удар топором) компенсировали абсолютной реализацией наши бетонные края – Денисов и Козакевич.

Второй тайм, увы, заставил забыть первый. Но не сразу. Первые 15 минут запорожцы держали «Драконов» на теплом расстоянии в 4-5 мячей, и как только игра убыстрялась, сбиваясь на броски без защиты – Савукинас брал тайм-аут, возвращая подопечных к умеренному ритму.

Откровением для «Мотора» стали действия соперников 7 на 6. Гости либо прошивали центр, либо находили большой зазор справа, откуда нам прилетело больше всего. Если бы не Комок, словно серфер, поймавший волну, отбивая раз за разом броски с шести метров (плюс два «семиряка» не зашли в створ, что не входит в и без того шикарные цифры – 14 сейвов), то вопрос разделения очков встал бы гораздо раньше 57-й минуты. Именно на ней на табло засветились неутешительные 27:27 после нереализованного «верняка» Гориги.

К счастью, продолжил творить чудеса Комок, и его не имели права не поддержать партнеры. Сначала Козакевич реализовал важнейший семиметровый, а затем Горига забросил золотой гол – 29:27.

В оставшиеся секунды «Мотор» задекларировал итоговые 30:27 и положил в копилку важнейшие два очка. К месту будет отметить, что и один из главных конкурентов украинцев, бухарестское «Динамо», неожиданно обыграло «Виве Кельце». Поэтому рубка за место в плей-офф обещает быть жесткой. И не факт, что в ней легко выживут более грозные команды...

Следующий поединок «Мотор» проведет 23 сентября (четверг) на выезде против «Барсы». По нашей информации, не исключено, что украинская делегация в Испании будет иметь экспериментальный характер. Уже через шесть дней после «Барсы» «Мотору» принимать дома «Виве Кельце» (29 сентября, среда).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото Cергея ТОМКО

В заключение – в режиме фактажа:

· «Мотор» в восьмой раз встречался с представителем Португалии в рамках Лиги чемпионов, ни разу не уступив «Браге» (две победы), «Спортингу» (две победы) и «Порту» (две победы и одна ничья).

· Юрий Кубатко, вышедший в эндшпиле поединка, сыграл в 11-м евросезоне за «Мотор» (у Денисова, Козакевича, Жука – по 8). Кроме того, наш правый крайний – единственный моторовец, сыгравший во всех девяти сезонах команды в Лиге чемпионов.

· После победы над «Порту» «Мотор» преодолел рубеж в 100 набранных очков в исторической таблице Лиги чемпионов (1993-2021). Для этого ему понадобилось чуть более 8 лет – невероятно короткий срок, как для юного возраста чемпиона Украины. Моторовцы в реестре – 19-е. До ближайшего конкурента – датского «КИФ-Колдинг-Копенгаген» – 16 пунктов.