Малашинскас продлил контракт с «Мотором»

Лидер чемпиона Украины останется в Запорожье еще на два сезона

Литовский плеймейкер Айденас Малашинскас проводит седьмой сезон в составе запорожского «Мотора». За это время он превратился в безоговорочного лидера коллектива, через которого строится вся игра.

В нынешнем сезоне Малашинскас продолжает феерить на площадке и во многом благодаря ему украинский «Мотор» кмофортно себя чувствует в Лиге чемпионов, имея неплохие шансы выйти в плей-офф. На счету Айде 42 гола в нынешнем евросезоне (с реализацией 58%!), что является лучшим показателем в команде.

Малашинскас дважды признавался MVP украинской Суперлиги (в 2018 и 2021 годах), выиграл 17 трофеев с «Мотором» и является его вторым бомбардиром в истории. Кроме того, Малашинскас вместе со своей национальной сборной завоевал право выступить на Евро-2022, где выступит и украинская команда.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua