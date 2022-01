Сенсации не получилось. Украина разгромно проиграла олимпийским чемпионам

Фото: ФГУ

Сборная Украины без шансов проиграла Франции во втором туре группы C чемпионата Европы-2022.

Борьбы в поединке не получилось: олимпийские чемпионы Токио-2020 французы сразу же организовали отрыв в несколько мячей и в последствии только наращивали его.

Таким образом, сборная Украины потерпела второе поражение в группе С. Чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап, «сине-желтым» нужно надеяться, что сборная Хорватии обыграет сборную Сербии.

Напомним, чемпионат Европы в прямом эфире показывают телеканалы XSPORT и XSPORT+.

Чемпионат Европы. 2-й тур Группа С.

Франция – Украина 36:23 (17:11).

Красная карточка: Горига (34)

Франция: Жерар, Пардин, Ленне (1), Минн (4), Лагард (4), Ричардсон (4), Мем (2), Турна (1), Мае, Фабрегас (3), Деска (4), Порте (2), Кунку (3), Нахи (5), Конан, Брие (3).

Украина: Комок, Вьюник, Касай (1), Артеменко (2), Ильченко (1), Бурзак (2), Тютюнник, Глушак, Близнюк (2), Тильте (2), Миноцкий, Залевский (2), Горига (7), Турченко (3), Буйненко, Донцов (1).

Турнирное положение в группе C:

1. Франция 2 матча, 4 очка;

2. Сербия 1 матч, 2 очка;

3. Хорватия 1 матч, 0 очков;

4. Украина 2 матча, 0 очков.

Самые яркие моменты матча Франция – Украина:

A simply excellent goal to throw off tonight's action, courtesy of Dymtro Horiha of @Ukrainianhandba #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/gTmSQSoODi

Clearly, it's Save Saturday - this one's courtesy of @FRAHandball and Wesley Pardin #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/sDYaUDgJUh

.@FRAHandball earn their second victory of #ehfeuro2022 and it's not surprising when people like Dylan Nahi are delivering shots like this #watchgamesseemore pic.twitter.com/Nk12tGSX6X