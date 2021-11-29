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Шебетич пока не щебечет. «Мотор» по делу проиграл «Веспрему», но и по делу остается в зоне плей-офф

Чемпион Украины не выстоял в выездном поединке
Гандбол Лига чемпионов EHF
09:00
Шебетич пока не щебечет. «Мотор» по делу проиграл «Веспрему», но и по делу остается в зоне плей-офф Эксклюзив

Второй круг группового турнира Лиги чемпионов продолжается зеркальным отражением календаря первой половины дистанции. А значит – моторовцам уже через неделю после сенсационной домашней победы (29:27) надо было держать удар в Веспреме. По сути, не получилось, но и откровенного выноса украинского тела тоже не произошло – 36:29 в пользу разозленных венгров.

Мотор: Комок (3/30, 10%), Вьюник (4/13, 31%); Бохан (8/9), Пуховский (5/8), Козакевич (3/6), Васильев (3/3), Горига (3/8), Малашинскас (2/3), Шебетич (2/6), ДЕНИСОВ (1/2), Турченко (1/2), Донцов (1/3), Молина, Тютюнник, Касай, Кравченко (н.в.).


Первые 20 минут счет на табло не признавал разницы в два мяча одной из команд. Причем именно моторовцы выглядели более собранными и даже намекнули, что могут устроить вторую серию запорожской выволочки.

Увы, 10 минут голевого затишья вместили в себя рывок «Веспрема» (от 8:9 до 16:9) и задали матчу иную тональность. В какой-то степени отрадно, что, посыпавшись, «Мотор» не сбился на индивидуальные подвиги, а как мог, держал дисциплину. Хотя она и сбоила прежде всего в игре в меньшинстве.

Тем не менее «Мотор» и так прыгнул выше головы, откусив два балла из четырех у «Веспрема». И никто бы не расстроился, если бы «группа» завершилась бы прямо сейчас: вице-чемпион Венгрии находится на второй, «четвертьфинальной» строчке, а «Мотор» – на шестой, последней проходной из плей-оффовских.


Привычно деталим каждого моторовца.

Комок. Рано или поздно должен был произойти сбой. Он наступил «поздно», в восьмом матче. Лишь три сейва и нетипично низкий процент отражения.

Вьюник. Выйдя со скамейки, сразу зацепился за мяч, отразив столько же (4 броска), сколько за весь сезон. Затем пропустил семь мячей подряд, и вернулся на «банку».  

Молина. Сыграл лучше себя самого домашнего разлива, что обнадеживает. Выцарапал немало мячей плюс отличился двумя блоками, коих в современном гандболе становится все меньше и меньше.

Малашинскас. Прекрасный матч. Благодаря Айденасу, «Мотор» образцово ведет переход. Сам же плеймейкер к десяти запорожским ассистам добавил 12(!) в Веспреме. Каждый второй мяч запорожцев – при участии Малашинскаса. И это при том, что ему пришлось отсидеть четыре минуты штрафа.

Пуховский. Ворвался на площадку уже на 8-й минуте и сразу выдал три из трех. Единственный, кто нес в себе реальную угрозу после бросков из-за девятиметровой линии.

Горига. Полный кикс в первом тайме (заставил раньше времени поднять со скамейки СуперБорю). После 0/5 вернулся с холодной головой, забросив три верных мяча. Разумеется, ждем большего прежде всего с задней линии.   

Шебетич. Вообще мимо. Больше всех ошибался и терял, ничего не забросил с дальней дистанции. Два гола меркнут на фоне общей слабой полезности.

Донцов. Поднялся раньше запланированного – на 12-й минуте – и погасил провис хорватского легионера. Перевел игру на левый фланг, а самостоятельно угрожал только во втором тайме. Красивый гол – как оплата за терпение. Общие 1/3 вряд ли вернут Влада в основу, но холодный душ Шебетичу в виде старта на «банке» после «Веспрема» выглядит логичным.

Бохан. Супер. Man of the team. Небезгрешен в обороне, но и там отличился эффектными действиями. Про атаку сложно что-то добавить: 8 мячей (из девяти бросков) вывели его на первое место среди бомбардиров в сезоне (35 голов). Кроме того, за полтора сезона (22 сыгранных матча в «Моторе») наколотил уже 106(!!!) мячей.

Васильев. Еще одно светлое пятно в команде. Очень помогает в обороне и вторым темпом приносит баллы в атаке.


Денисов. Почти весь матч (58 минут) сидел на голодном пайке. Левый угол отрезали в матче с «Веспремом» – такова реальность зависимого исполнителя первой линии.

Касай. Все матчи сезона в заявке, пятое появление непосредственно на паркете. Сыграл полторы минуты во втором тайме.    

Козакевич. Не забросил два мяча с позиции и семиметровый. Тут, скорее, вопросы к задней линии. Если не идет игра и нужно палить время в меньшинстве, почему бы не довести мяч до краев в стационаре?

Тютюнник. Впервые в сезоне вышел на площадку (в оборонном построении) и лишь в третий раз лигочемпионовском антураже после точечных появлений с «Барсой» и «Ольборгом» в начале прошлого сезона. Чем не мини-шанс побороться за большее?

Турченко. Первый за четыре матча в заявке выход в сезоне. Гол «Барсе» в прошлом сезоне помним, теперь запомним и плюху «Веспрему». У нашего полусреднего – огромный потенциал, и его демонстрация не за горами. Плюс за терпение.


До Нового года «Мотору» предстоит провести два матча: домашний с немецким «Фленсбургом» (1 декабря) и выездной с румынским «Динамо» (9 декабря). Если украинцы добудут в них баллы, то сделают серьезную заявку на плей-офф, на который они на данный момент заслуживают.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото официального сайта ГК «Веспрем» (Венгрия)

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Новости: Гандбол

Шебетич пока не щебечет. «Мотор» по делу проиграл «Веспрему», но и по делу остается в зоне плей-офф
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