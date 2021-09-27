Андронов: «По ночам Лобановский смотрел американский футбол»
Стал известен состав женской сборной Украины на матчи отбора к Евро-2022
7 октября подопечные Андронова проведут первый поединок в группе
27 сентября 08:52
Женская сборная Украины / Фото - ФГУОбъявлен состав женской национальной сборной Украины на стартовые матчи квалификации на чемпионат Европы-2022. Об этом сообщает официальный сайт ФГУ.
Наставник украинской команды Виталий Андронов и его тренерский штаб составил список из 20 гандболисток для подготовки к предстоящим поединкам.
Заявка сборной Украины:
голкиперы: Юдит Балог («Сомбатхей», Венгрия), Елизавета Воронько («Карпаты»), Мария Гладун («Берлин», Германия), Виктория Салтанюк («Галичанка»);
полевые игроки: Марьяна Маркевич, Анастасия Мелекесцева, Татьяна Поляк, Диана Дмитришин, Марина Коновалова, Ирина Прокопяк (все – «Галичанка»), Леся Смолинг, Наталья Воловник (обе – «Ярослав», Польша), Наталья Стрюкова («Гомель», Беларусь), Наталья Савчин («Глория Бистрица», Румыния), Ирина Стельмах («Подравка», Хорватия), Евгения Левченко, Ирина Глибко («Вылча», Румыния), Яна Готра («Карпаты»), Анна Дябло («Днепрянка»), Тамара Смбатян («Альба», Венгрия).
Напомним, украинки 7 октября сыграют со сборной Хорватии, а 10-го – с командой Франции.
Ранее женская сборная Украины не пробилась на ЧМ-2021, проиграв в стыковых матчах шведкам.