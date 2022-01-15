Два гандболиста сборной Украины попали в топ-6 сильнейших бросков тура на Евро-2022
Украина vs лучшая сборная XXI века. 15 января команда Биглера проведет свой второй матч на Евро-2022
Игра пройдет на арене действующего чемпиона Венгрии
15 января 09:21
Александр Тильте / Фото - Facebook15 января сборная Украины сыграет свой второй матч на чемпионате Европы-2022 по гандболу среди мужчин.
Подопечные Михаэля Биглера в квартете С встретятся с самой титулованной сборной XXI века, олимпийскими чемпионами Токио-2020 командой Франции.
Напомним, свой первый поединок на турнире украинцы проиграли сербам со счетом 23:31. Что касается Франции, то звездный коллектив уверенно разобрался с действующими вице-чемпионами Европы хорватами – 27:22.
Матч Франция – Украина в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Игра состоится на «Пик Арена» в Сегеде (Венгрия). Начало – в 19.00.
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