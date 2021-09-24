«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
«Ак Барс» по буллитам одолел «Адмирал»
«Нефтехимик» проиграл «Спартаку» в овертайме
Фото: ak-bars.ru
«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Линдхольм (Кагарлицкий, Бурмистров), 23:31, ГБ
1:1 Саюстов (Шулак, Ушенин Вяч.), 37:07, ГБ
2:1 Коваленко, 65:00, ПБ
Вратари: Билялов – Налимов
«Нефтехимик» – «Спартак» – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Брынцев (Цыплаков, Талалуев), 08:09
0:2 Талалуев, 25:25
1:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Глазков), 34:38
2:2 Клок (Секстон), 38:30, ГБ
2:3 Цыплаков (Локтионов, Хохлачев), 64:29
Вратари: Туохимаа – Данск
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