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«Ак Барс» по буллитам одолел «Адмирал»

«Нефтехимик» проиграл «Спартаку» в овертайме
Хоккей КХЛ
22:50
«Ак Барс» по буллитам одолел «Адмирал»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Линдхольм (Кагарлицкий, Бурмистров), 23:31, ГБ

1:1 Саюстов (Шулак, Ушенин Вяч.), 37:07, ГБ

2:1 Коваленко, 65:00, ПБ

Вратари: Билялов – Налимов

«Нефтехимик» – «Спартак» – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Брынцев (Цыплаков, Талалуев), 08:09

0:2 Талалуев, 25:25

1:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Глазков), 34:38

2:2 Клок (Секстон), 38:30, ГБ

2:3 Цыплаков (Локтионов, Хохлачев), 64:29

Вратари: Туохимаа – Данск

Рене Тер Велде
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Теги

Ак Барс Адмирал Нефтехимик Спартак Москва

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