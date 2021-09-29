Андрей Михнов – автор лучшей шайбы прошлой недели УХЛ

Семь самых красивых голов стартовых туров

Фото: УХЛ

17 сентября стартовал розыгрыш шестого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги. В рамках первых туров хоккеисты забросили 97 шайб. Среди них игроки отметились яркими и красивыми голами, которые порадовали болельщиков мастерством и техничностью.

Пресс-служба УХЛ подготовила подборку из 7 лучших шайб стартовых матчей чемпионата, в которую попали самые зрелищные голы – от красивых розыгрышей до ярких победных шайб.

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