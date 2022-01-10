Артур Оганджанян: «Я уходил 18 декабря и еще не было ноябрьской зарплаты. Связались с адвокатом, будем подавать апелляцию»

Вратарь СК «Сокол» эксклюзивно для XSPORT прокомментировал решение ДК ФХУ

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Вратарь СК «Сокол» Артур Оганджанян в эксклюзивном комментарии для XSPORT.ua отреагировал на решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины.

8 января ДК ФХУ сообщил о дисквалификации 21-летнего вратаря, мотивируя это тем, что Оганджанян перешел из «Сокола» в СК «Сокол». Также ФХУ обязала голкипера сборной Украины выплатить 10 тысяч гривен штрафа.

Стало сюрпризом решение дисциплинарного комитета ФХУ?

Думал, забудется уже это, что никто не будет ворошить это дело. Думал, что смирились уже с моим уходом.

Вы согласны с решением ДК и вызывали ли вас для дачи каких-либо пояснений по ситуации?

Ни до, ни после принятия решения никто из ДК ФХУ со мной не связывался. Я максимально с этим решением несогласен. Они сказали, что я должен заплатить 10 тысяч гривен, но со мной лично никто не связывался: кому эти деньги нужно отдать, как это сделать мне никто не объяснил. Также я поставил там в известность тренера, когда уезжал. Все, я собрал вещи и уехал. Мы с ним общались еще за день до этого. Я понимал, что будут вкидываться манипуляции, какие-то посты, но, что они решат меня дисквалифицировать – даже не думал.

Почему ушли из «Сокола»? Были проблемы с выплатой зарплаты?

По зарплатам там были задержки. Я уходил 18 декабря и еще не было ноябрьской зарплаты. Мне эту зарплату никак не отдали. Приезжали забирать у меня форму, и я сказал: «Давайте вы и зарплату привезете, а я вам отдам форму». Зарплату не привезли, сказали, что заехать надо будет за ней лично. Но при этом я сказал, что у меня нет такой возможности заехать лично. Вот я тут, в Броварах, можете приехать в Бровары, вы же приехали забрать форму, можете привезти также и зарплату. Само собой этого никто не сделал.

Как в руководстве «Сокола» отнеслись к вашему уходу в СК «Сокол»?

За день до этого я общался с тренером на счет перехода в Суперлигу в целом, не конкретно какой-то клуб. Меня попросили там еще остаться, сыграть матч с Херсоном. Ну в целом, конкретно тренер отнесся ко мне с пониманием. Я думаю, он, как бывший игрок меня на 100% понял, все, что я ему изложил. Просто как тренер он не очень хотел, чтобы я уходил. Когда я написал, что собрал вещи и уехал, мне не ответили. Ребятам из команды написал, все поддержали и пожелали удачи.

Как вам условия в СК «Сокол», довольны переходом?

Мне нравится абсолютно все.

Какие действия будете предпринимать в связи с дисквалификацией?

Я даю интервью – вот действие (смеется). Мы связались с адвокатом, решение о дальнейших действиях будем принимать совместно. Будем подавать апелляцию.