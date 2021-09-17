«Йокерит» в серии буллитов переиграл «Торпедо», московское «Динамо» выстояло в матче с «Сибирью»
«Авангард» одолел «Автомобилист» и прервал серию поражений
«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне
Фото: Twitter
«Автомобилист» - «Авангард» - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы забросили:
0:1 Толчинский (Найт, Якупов), 16:38, ГБ
0:2 Прохоркин (Толчинский, Покка), 21:24
1:2 Мэйсек (Принс), 44:49
1:3 Телегин (Прохоркин, Грицюк), 54:40, ГБ
Вратари: Шикин - Демченко
«Адмирал» - «Северсталь» - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы забросили:
1:0 Саюстов 6:07
2:0 Лугин (Обидин), 31:27
3:0 Грачев (Хамидуллин, Лугин), 45:50
3:1 Няттинен (Стенквист, Рыков), 49:05
4:1 Шулак 55:20, ПВ, ГМ
Вратари: Серебряков Шугаев (54:36 - 55:20, 55:45 - 56:32).
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