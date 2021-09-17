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Тема дняУсик выиграл первую битву у Джошуа. Правда, она не повлияет на исход боя

«Авангард» одолел «Автомобилист» и прервал серию поражений

«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне
Хоккей КХЛ
20:00
«Авангард» одолел «Автомобилист» и прервал серию поражений
Фото: Twitter

«Автомобилист» - «Авангард» - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы забросили:

0:1 Толчинский (Найт, Якупов), 16:38, ГБ

0:2 Прохоркин (Толчинский, Покка), 21:24

1:2 Мэйсек (Принс), 44:49

1:3 Телегин (Прохоркин, Грицюк), 54:40, ГБ

Вратари: Шикин - Демченко

«Адмирал» - «Северсталь» - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы забросили: 

1:0 Саюстов 6:07

2:0 Лугин  (Обидин), 31:27

3:0 Грачев  (Хамидуллин, Лугин), 45:50

3:1 Няттинен (Стенквист, Рыков), 49:05

4:1 Шулак 55:20, ПВ, ГМ

Вратари: Серебряков Шугаев (54:36 - 55:20, 55:45 - 56:32).

Рене Тер Велде
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Теги

Автомобилист Авангард Адмирал Северсталь

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