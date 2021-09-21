«Авангард» уверенно победил «Спартак», «Салават Юлаев» на выезде уступил «Северстали»
Шайбы забросили:
1:0 Михайлис (Старченко, Диц), 11:32, ГБ
1:1 Окулов, 54:35
1:2 Окулов (Нестеров), 63:00
Вратари: Ортио - Рейдеборн
«Северсталь» - «Салават Юлаев» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Рооба (Кодола, Вовченко), 36:56
1:1 Хартикайнен (Тихонов, Гранлунд), 56:50, ГБ
2:1 Кодола, 58:13
Вратари: Шостак - Метсола
«Спартак» - «Авангард» - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Прохоркин (Шарипзянов, Якупов), 03:11
0:2 Якупов, 13:55
0:3 Цегларик (Найт, Толчинский), 22:17, ГБ
0:4 Брюквин, 45:29
Вратари: Красиков (Данск) - Демченко
СКА - «Амур» - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Шайбы забросили:
1:0 Бурдасов (Кузьменко, Хуснутдинов), 12:35, ГБ
2:0 Ожиганов (Воробьев), 21:18
2:1 Файзуллин (Горшков, Терещенко), 29:34, ГБ
3:1 Бурдасов (Ожиганов, Кузьменко0, 39:29, ГБ
4:1 Марченко (Воробьев, Хендемарк), 44:58, ГБ
5:1 Кемппайнен (Кузьменко, Бурдасов), 53:56
Вратари: Аскаров - Бартошак
«Динамо» Москва - «Динамо» Рига - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Шайбы забросили:
1:0 Галиев (Шипачев), 03:26, ГБ
1:1 Елисеев (Пуарье), 16:03
2:1 Рашевский, 45:46
3:1 Шипачев (Клинкхаммер, Войнов), 51:43, ГБ
4:1 Игумнов (Михайлов), 54:53
Вратари: Бочаров - Маховски
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