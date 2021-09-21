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«Авангард» уверенно победил «Спартак», «Салават Юлаев» на выезде уступил «Северстали»

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21 сентября 22:50
«Авангард» уверенно победил «Спартак», «Салават Юлаев» на выезде уступил «Северстали»
Фото: КХЛ

«Барыс» - ЦСКА - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы забросили:

1:0 Михайлис (Старченко, Диц), 11:32, ГБ

1:1 Окулов, 54:35

1:2  Окулов (Нестеров), 63:00

Вратари: Ортио - Рейдеборн

«Северсталь» - «Салават Юлаев» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы забросили:

1:0 Рооба (Кодола, Вовченко), 36:56

1:1 Хартикайнен (Тихонов, Гранлунд), 56:50, ГБ

2:1 Кодола, 58:13 

Вратари: Шостак - Метсола 

«Спартак» - «Авангард» - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Прохоркин (Шарипзянов, Якупов), 03:11

0:2 Якупов, 13:55

0:3 Цегларик (Найт, Толчинский), 22:17, ГБ

0:4 Брюквин, 45:29 

Вратари: Красиков (Данск) - Демченко 

СКА - «Амур» - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы забросили:

1:0 Бурдасов (Кузьменко, Хуснутдинов), 12:35, ГБ

2:0 Ожиганов (Воробьев), 21:18

2:1 Файзуллин (Горшков, Терещенко), 29:34, ГБ

3:1 Бурдасов (Ожиганов, Кузьменко0, 39:29, ГБ

4:1 Марченко (Воробьев, Хендемарк), 44:58, ГБ

5:1 Кемппайнен (Кузьменко, Бурдасов), 53:56

Вратари: Аскаров - Бартошак

«Динамо» Москва - «Динамо» Рига - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы забросили:

1:0 Галиев (Шипачев), 03:26, ГБ

1:1 Елисеев (Пуарье), 16:03

2:1 Рашевский, 45:46

3:1 Шипачев (Клинкхаммер, Войнов), 51:43, ГБ

4:1 Игумнов (Михайлов), 54:53

Вратари: Бочаров - Маховски 

Рене Тер Велде
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Теги

ЦСКА Северсталь Барыс Салават Юлаев Авангард Спартак Москва Амур Динамо Мск Динамо Р

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