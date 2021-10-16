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«Белый Барс» минимально уступил «Рулаву Одду»

Матч получился крайне нерезультативным
Хоккей УХЛ
16 октября 15:08
«Белый Барс» минимально уступил «Рулаву Одду»
Фото: УХЛ

«Белый Барс» проиграл «Рулаву Одду» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Единственная шайба во встрече на счету Пугачова, который реализовал большинство в начале второго периода.

Таким образом, «Берсерки» одержали вторую победу в сезоне и подобрались к «Днепру» в турнирной таблице. «Белый Барс» же по-прежнему не имеет в своем активе ни одного очка.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Рулав Одд» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 – Пугачев (Басков, Егоров больш.) 23:32

«Белый Барс»: Полгородник (Сушак); Дахновский - Грицюк, Козловский - Гребеник, Киселев - Собко, - Попережай - Куцевич - Бородай, Брага - Качан - Удовиченко, Собченко - Грабовецкий - Бойко, Баглай - Фурсенко - Трошкин.

«Рулав Одд»: Петров (Качула); Пугачев (А) - Лесников, Жигалов - Александров, Фроленко - Канаплин, Мельников - Желудков; Басков - Савенков - Егоров, Бондаренко - Лапков - Сурсов (А), Луговой - Секирко - Кича, Сиротенко - Пойманов - Абаджян.

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Сергей Остапенко
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