Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»

Почетный президент чемпиона Украины прокомментировал один из самых неоднозначных дней в украинском хоккее

Эксклюзив

– Борис Викторович, можете подробно рассказать, что вчера произошло на собрании учредителей УХЛ?

– Я хочу напомнить уважаемым болельщикам, что это уже второе собрание за последние три недели, на котором Георгий Зубко пытается уволить генерального менеджера Украинской хоккейной лиги Евгения Колычева, называя его заангажированным. Если говорить о том, кто «чей человек», то я могу сказать, что до избрания Евгения в руководители Лиги, я видел его один раз в жизни и знаю исключительно по фильму «Юки», в создании которого он принимал участие. Это – молодой специалист, который разбирается в хоккее лучше, чем все Федерации хоккея Украины последних четырех созывов вместе взятые.

Сорванное собрание 25.10.2021

– На первом собрании Георгий оказался в меньшинстве и сорвал его. Путем сложных переговоров и обещаний, которые никогда не будут выполнены, он привлек на свою сторону одного из четырех учредителей УХЛ – президента ХК «Кременчуг» Сергея Мазура.

Мотивация Сергея здесь очень простая. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф находится под огромным давлением со стороны Северной Америки по поводу расистского скандала в матче УХЛ от 26 сентября «Кременчуг» – «Донбасс». После этого Колычев дал интервью нескольким ведущим западным СМИ, которые активно освещали эту ситуацию, и в нем Евгений заявил о том, что Лига осудила действия Андрея Денискина.

Судя по всему, это обидело Георгия. И уже 28 числа он выносит на собрание вопрос о снятии Евгения Колычева, который до этого проработал всего 18 дней. Естественно, возникает вопрос о причине подобных действий президента ФХУ – это открытая поддержка расистского движения?

Расистский скандал с Денискиным всколыхнул Северную Америку, она начала давить на IIHF, и теперь во всех переговорах от Украины требуют дисквалификации Денискина как минимум до конца сезона. Георгий, очевидно, пообещал Сергею Мазуру этот конфликт решить. Он обещает, что Денискин выйдет на лед в матче с ХК «Донбасс». Нам все равно. Мы обыгрывали «Кременчуг» в двух финалах, поэтому как играть против «горожан» – с Денискиным или без – нам абсолютно все равно.

Я очень уважаю Сергея Мазура, он за свои деньги в небольшом городе создал хоккейный клуб, который выигрывал чемпионат Украины. Но Федерация его просто использует.

– То есть, у клубов нет никакого конфликта?

– Дело в том, что это конфликт не клубов. Это – конфликт Федерации, которая пытается «замять» международный скандал.

Что касается вчерашнего собрания, то, если посмотреть запись с самого начала, а не так как опубликовала ФХУ в своем Facebook, то мы увидим, что юрист Лиги проинформировал всех участников собрания о том, что клубы-учредители подали в суд на незаконность приема ФХУ в состав учредителей УХЛ. И, до решения суда, поднимать вопросы в повестке дня, по меньшей мере – не слишком рационально. На что Георгий ответил, что работу можно продолжать и пытался вести собрание. Естественно, остальные учредители Лиги покинули собрание, не желая участвовать в этом цирке.

Видео из Facebook ФХУ

Полное видео без монтажа

– Кроме увольнения Евгения Колычева среди вопросов повестки вчерашнего собрания был и пункт о принятии команд-участниц чемпионата в состав учредителей УХЛ. Чью долю они должны получить?

– Тут нужно понимать, что если даже Лига и захочет принимать новых членов, то пусть Георгий Зубко продаст свои 50% четырем клубам, за которые он якобы ратует. Это уже не спортивное право, а хозяйственное.

По закону, он обязан предложить свою долю другим учредителям Лиги. Но это произойдет только в том случае, если суд примет решение. В законе есть прямая норма, что пока не сформирован уставной капитал, дальнейшее его увеличение не допускается. Мы будем руководствоваться исключительно законом и действовать в правовом поле. И на это наше миролюбивое предложение Зубко ответил демаршем: «Я председатель, Мазур – секретарь. Будем проводить собрание!».

– Но ведь конфликт между УХЛ и ФХУ начался не вчера.

– Чтобы понять всю суть происходящего, нужно вернуться примерно на полтора года назад. Зачинщиком конфликта между ФХУ и УХЛ является лично Константин Симчук. Лично он пытался сорвать собрание Федерации с представителями Министерства спорта.

Видео с места событий

– Они обращались к вам?

– Да. Потом они – Константин Симчук, Алексей Житник и Вячеслав Завальнюк – обратились ко мне с просьбой поддержать Алексея Житника на выборах президента Федерации хоккея Украины. Но тогда выборы прошли по Zoom и Георгия назначили на пост (олимпийского чемпиона Алексея Житника не допустили к выборам – прим. XSPORT).

В том конфликте мы их поддержали, клубы объявили условный локаут до 30 апреля этого года.

В ходе условного локаута господин Симчук предал своего товарища Алексея Житника и побежал подписывать контракт с Зубко и Шахрайчуком. Вадим Шахрайчук, который сегодня много говорит о патриотизме и «стальных яйцах», видимо, забыл о своих действиях с Константином Симчуком накануне чемпионата мира-2007. Тогда Симчук и Шахрайчук уехали прямо из тренировочного лагеря сборной перед турниром. И это был не какой-то полуофициальный турнир, как челлендж в Венгрии, а чемпионат мира В ЭЛИТЕ! И Украина, в итоге, вылетела и больше не возвращалась туда. А еще в разгар военных действий на востоке нашей страны Шахрайчук уехал работать в Новокузнецк.

В марте уже этого года Вадим Шахрайчук стал главным тренером сборной Украины и не явился ни на один решающий матч плей-офф УХЛ, потому что имел второй контракт – с клубом из Румынии. И пока его не отработал, он не приезжал сюда. А потом ему вдруг захотелось собрать сборную.

Во-первых, если тренер в современном мире говорит о том, что нужно проводить сборы для сборной – от него нужно избавляться в ту же минуту. Во-вторых, почему он не явился ни на один матч – за что он получал зарплату в марте и апреле? Тем не менее, и Симчук подписал контракт на второго тренера.

– А чего вообще хочет Федерация, почему ей так важно сменить руководителя УХЛ?

– Сегодня Георгий апеллирует тем, какой же знаменитый Дмитрий Христич хоккеист и как же он хорошо будет смотреться в качестве руководителя Лиги. А Житник что менее знаменитый и плохо бы смотрелся в Федерации? Получается, что уже бывшего завхоза (заместителя директора по коммерческой части) аэропорта «Борисполь» поставили выше Олимпийского чемпиона.

Здесь следует пояснить украинским болельщикам, что никакой украинской Федерации хоккея не существует. Это – группа частных лиц, которая воспользовалась лазейкой в законе и оформила эту организацию как общественную со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Возможно наши болельщики удивятся, но здесь все не так как в футболе или баскетболе, где проводятся областные конференции, избираются президенты областных федераций (общественных союзов), которые потом выбирают делегатов. Делегаты приезжают на Конгресс и выбирают президента футбольного или баскетбольного союза.

То есть, сейчас мы имеем дело с «частной лавочкой», состоящей из физических лиц, которые сами себя назначают. Получается, что я или Константин Ефименко, представители «Мариуполя» или «Краматорска», должны написать заявления о приеме на работу к Георгию Зубко?! Мне кажется, что он окончательно выжил из ума.

– А собственно в хоккее работу Федерации клубы видят?

– На самом деле, вся эта мыльная опера Георгия и всей Федерации – это игра в имитацию. Что происходит? Женский хоккей – чистая профанация. Где чемпионат?

Молодежный хоккей. Кто достиг результатов? Я хочу обратить на это внимание. Результата достигли те игроки, родители которых за свои деньги обеспечили им стажировку в США и Канаде: это Разумов, Пересунько, Даниленко, Кривошапкин, Оганджанян, Морозов и другие ребята.

А сколько десятков и сотен юношей закончили в 15 лет, и сколько юношей в 15-19 лет уехали, к примеру, в ярославский «Локомотив», для которого харьковское «Динамо» фактически стало базовым центром подготовки юных хоккеистов?

Например, один из самых ярких игроков в «Тракторе» сейчас это украинец Владимир Ткачёв. Уехал из Украины в 13 лет, потому что нет соревнований. Вы посмотрите, что говорит теперь уже словак Алексей Миклуха. Он говорит, что нет соревнований! Конечно, дома играть лучше, но как, если нет соревнований?

Интервью Алексея Миклухи после его вызова в состав сборной Словакии U-20.

Представители ФХУ будут лично отвечать перед всеми родителями, спортсменами, которые закончили из-за коррупционно-воровской лавки Федерации хоккея Украины свою карьеру в 15-16 лет. У родителей нет денег доучить детей в США и Канаде, а внутреннего чемпионата нет. А сегодня они говорят о том, что «за ініціативи президента Зубка створена МХЛ…» – какой инициативой?! Его под палками гнали в Министерство молодежи и спорта, я с ним лично ходил выпрашивать деньги на Молодежную хоккейную лигу, чтобы создать ее на подобии американской USHL, с принципами USHL, где родители ничего не платят. В этом возрасте нужно играть 70-90 игр, а что мы получили взамен? МХЛ, так называемую. Играем раз в две недели. В этом возрасте надо играть 2-3 раза в неделю. Посмотрите опыт всех лиг мировых. Это вторая имитация.

Третья имитация – это Первая лига. Зубко вообще хоть понимает функции AHL и ВХЛ, или нет? В AHL играют те, кто стоит в одном шаге от НХЛ, но уже не может по возрасту играть в юношеских лигах, молодежных. Или те, кто заканчивает, но еще на огромном ходу и из-за уважения к спортсмену он еще играет в командах AHL. Все наши МХЛ и УХЛ с удовольствием бы смотрели за Первой лигой, если бы она была настоящей, а не фейковой. Посмотрите на состав Первой лиги – «50+», это ж не дискотека для хоккеистов-пенсионеров. А как создавалась лига? Ни регламента, ничего вообще. Она еще месяц была Ночной лигой, пока наконец-то Федерация не проснулась.

То есть, смотрите, по женщинам – имитация, по молодежи – имитация, по Первой лиге – имитация.

– С кем конкретно внутри Украины враждует ФХУ?

– Зубко начал войну со всеми, кто его не поддержал. А не поддержали его все. Вчера он угрожал сотруднику ХК «Краматорск» и пообещал, что если тот сохранит Павла Тарана в сборной, то он вычеркнет этого сотрудника из собственного санкционного списка. Он уже окончательно выжил из ума. Он начал войну против всех.

Первое ее проявление было, когда Федерация не принимала заявку от ХК «Донбасс» на участие в Континентальном кубке. Тот цирк, который тогда устроила ФХУ, видели все и на всех каналах. По итогу, они были вынуждены подписать нашу заявку, потому что понимали какие могут быть последствия для украинского хоккея и для них лично.

Сюжет о подачи заявки ХК «Донбасс» на участие в Континентальном кубке

– С Лигой чемпионов потом также были попытки срыва участия украинской команды в турнире?

– «Донбасс» не один год добивался места в Хоккейной Лиге Чемпионов. А потом некто Александра Слатвицкая, которая именует себя исполнительным директором ФХУ и подписывается английской аббревиатурой СЕО (Chief Executive Officer) отвечает через Google-переводчик представителям Лиги чемпионов, что против нашего клуба якобы ведется разбирательство. За это полагается уголовная ответственность – это злоупотребление властью.

Она, злоупотребляя властью, пыталась сорвать участие «Донбасса» в Лиге чемпионов!

Дальше – больше. Не подписывается ряд документов, и Георгий вынуждает клубы передать ему 50% доли в Лиге. Это была наша стратегическая ошибка. Но, к счастью, как оказалось, один из клубов не до конца внес свою часть в уставной капитал, и он не был до конца сформирован. Поэтому вступление ФХУ в Лигу этим летом является абсолютно незаконным.

В обмен на передачу 50% от УХЛ Зубко обещал включить все клубы в Совет Федерации, но для этого он обязан поменять устав, сделать организацию общественным союзом (смотрите выше – никто заявление писать не будет). Необходимо провести выборы во всех областях и городе Киеве, избрать делегатов, которые изберут абсолютно законно и демократично нового президента Федерации.

Если посмотреть устав IIHF, то там написано, что руководители должны избираться свободно, демократично, и это не должно наносить удар по репутации хоккея на льду.

Михаил Бродский – президент Федерации баскетбола Украины:

«У меня была попытка создать ассоциацию игровых видов спорта, я серьезно разобрался во всех видах. Там волейбол сейчас, кстати, тоже динамично начал развиваться. Подтянулись Дубинский и Герега – «Эпицентр» и «Прометей» – они активно занимаются волейболом. Гандбол пока бесхозный. О хоккее этого нельзя сказать, что он бесхозный. Там есть хозяева клубов, там есть люди, которые любят хоккей без памяти. Может быть, даже больше, чем я баскетбол. Но, к сожалению, Федерация построена как приватная компания. У нас есть недочет в законодательстве, и они этим воспользовались. Они взяли, создали частную лавочку – аферистическую, это никакая не федерация. Они поназначали себе непонятно кого в областях. Потом эти, которых поназначали, повыберали делегатов, те взяли избрали себе президента и пилят деньги. Но это – не нормально. Мировая федерация должна на это обратить внимание, Министерство спорта должно обратить внимание, нужно создать нормальную Ассоциацию. Она уже, насколько я знаю, создана. Нужно, чтобы все сообщество хоккейное объединилось, легитимно выбрало себе президента, выбрали себе Федерацию, как у нас в баскетболе. У меня не частная лавочка, меня выбрали и уже два раза. Захотят ещё выбрать, выберут, нет я уйду. Это ж не моя собственность. А у них это собственность в Федерации хоккея. И это тормозит, нету конкуренции. Ну представляете парламент бы у нас назначался там, условно, спикером, ну это ж не нормально. Я призываю все украинские власти обратить на это внимание. И положить конец этому беспределу. И тогда хоккей будет третьим успешным командным видом спорта».

– Что еще обещала Федерация летом, когда, как показалось, был достигнут компромисс?

– Георгий Зубко обещал сделать независимую судейскую ассоциацию. Кроме того, Зубко был обязан утвердить на Конгрессе Генерального секретаря, выдвинутого клубами. То есть человека, отвечающего за регламент.

«Сокол», в свое время, умирал за столом переговоров, выбивая соглашение о том, чтобы легионеров было минимум, после чего взял больше россиян, чем любой другой клуб. После этого Зубко подменил договоренность. Он сказал, что лимит не 10+1 (10 полевых игроков и 1 вратарь – прим. XSPORT), а 11. Потому что так нужно было «Соколу».

Я выступаю за позицию, что легионеров должно быть 7-8, но легионеров «Донбасс» пригласит из AHL, топ ВХЛ, а также из шести ведущих чемпионатов Европы. Но, к сожалению, не все клубы имеют такие возможности. И это все понимают.

Вообще все, кто угрожает монополией ФХУ, должны понимать: Министерство молодежи и спорта проводит конкурс на право проведения национальных соревнований, и тот, кто его выигрывает, и проводит соревнование.

Важно понимать, что хоккей – это не футбол, где вся дисциплина, выстроенная UEFA, держится на миллиардах евро, и клубам выгодно участвовать в турнирах под их эгидой. В хоккее такого нет. Что дает ФХУ клубам, которые выигрывают чемпионат? Право участвовать в Континентальном кубке. И все. И за это мы должны слушать Федерацию?

Мы будем обращаться к Национальному олимпийскому комитету, Министерству молодежи и спорта, к Офису президента – с просьбой помочь, не дать умереть украинскому профессиональному хоккею.

– Что произошло накануне в лагерях сборных Украины?

– Руководство «Донбасса» и других клубов не считают Федерацию хоккея Украины какой-то законной организацией, и они вправе это делать. Это шайка жуликов. Мы не будем взаимодействовать с частными лавочками.

Зубко говорит о патриотизме, а последние сутки проснулся, угрожает клубам, пряники предлагает хоккеистам бОльшие, чем в «Донбассе».

В итоге, ФХУ отправила в Будапешт семерых российских легионеров из «Сокола». Это что-то невообразимое, ведь сама Федерация говорила, что у нас в стране есть огромное количество украинских игроков.

– «Донбасс» в последние 10 лет всегда был клубом, который смело можно назвать базовым для сборной Украины.

– Восемь лет назад «Донбасс» попросил Андрея Назарова возглавить сборную Украины исключительно по просьбе тогда президента ФХУ Анатолия Брезвина. «Донбасс» по просьбе ФХУ достиг договоренности о натурализации с Дадоновым, Якуценей и Кагарлицким. Дадонов и Кагарлицкий до сих пор играют в двух самых сильных лигах мира.

«Донбасс» подписал на сезон-13/14 действующего хоккеиста НХЛ Руслана Федотенко. Да, он нужен был клубу, но в основном мы сделали это в интересах сборной и по просьбе той же Федерации. Никогда с 2002-го года с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Федотенко и Поникаровский не приезжали в сборную. И только будучи хоккеистами «Донбасса», они смогли помочь национальной команде на олимпийском квалификационном турнире в Киеве перед играми в Сочи-2014.

Сегодня 2/3 хоккеистов «Донбасса» составляют основу сборной. Половина U-18 – это хоккеисты «Донбасса» и «Молодой Гвардии». Зубко, прежде чем уходить из Федерации навсегда, должен понять своими мозгами, что украинский хоккей – это не эти картонные коробки пустые, пустые консервные банки, типа ФХУ и УХЛ. Это игроки, которых работой, учебно-тренировочным процессом, заработной платой, проживанием – обеспечивают клубы. А ФХУ покупает билеты за деньги налогоплательщиков, арендует лёд и заказывает гостиницы. Вот это вся роль ФХУ. Кроме того, УХЛ на момент прихода Зубко, была единственной эффективно работающей организацией в украинском хоккее. И Зубко, за 10 месяцев, похоронил то, что клубы строили 10 лет. А если чемпионат развалится, то он будет таким же унылым, каким был до сезона-10/11.

Любой современный руководитель, не такой «совок» как Зубко, а это типичный «совок» – всегда смотрит на то, чего не хватает в его организации или компании. А не хватает всего. Методики детского хоккея нет, персонал никто не готовит. Дефицитом является всё в украинском хоккее, кроме отдельных профессиональных клубов. Детского хоккея нет, юношеского хоккея нет, молодежного хоккея нет, женского хоккея нет. То есть, Зубко ни одну дырку не залатал, а пришел управлять созданной шестилетним трудом клубов Украинской хоккейной лигой. Вот и всё, это вся сущность советского комсомольца, точнее – руководителя райкома комсомола. Несите все сюда, а управлять буду я.

Но история украинская, в том числе политическая, знала и более «яркие» персонажи, но «иных уж нет, а те далече». Вот и всё в принципе.

– Несмотря на всю сложность последних решений, клубы настаивают на изменениях в украинском хоккее?

– И клубы, и «Донбасс» в частности не могут участвовать в аферах частной лавочки имени Зубко, просто не могут.

Нынешний Совет Федерации в большинстве своем, и руководство оперативное, как минимум 15, а кое-кто и 25 лет протирают штаны в ФХУ. За эти годы сборная Украины из элитного дивизиона чемпионата мира опустилась в третью лигу.

ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе.

Беседовал Александр Сукманский