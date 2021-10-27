«Cокол» прекратил сотрудничество с тремя российскими хоккеистами

Летов перешел в «Краматорск», Платонов и Тихомиров вернулись домой

ХК Сокол / фото - УХЛ

Пресс-служба киевского «Сокола» сообщила, что, после вылета с Континентального кубка, руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество сразу с тремя российскими легионерами.

Защитник Глеб Летов отправился на правах аренды в «Краматорск», а защитник Алексей Платонов и нападающий Даниил Тихомиров такой вариант отмели и решили отправиться домой.

Платонов присоединился к «Соколу» осенью прошлого года и помог киевлянам выиграть серебро предыдущего чемпионата. Старт текущего сезона Алексей пропустил по из-за болезни. Всего за «Сокол» Платонов сыграл 54 матча, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

Летов присоединился к «Соколу» в начале сезона-2021/2022. В регулярном чемпионате УХЛ провел 8 поединков, в которых отличился лишь 1 ассистом. В Континентальном кубке отыграл все 3 матча, отметившись 1-й передачей.

Тихомиров также находился в команде с начала текущего сезона. В УХЛ провел 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 13 передач. Стоит отметить, что Тихомиров покидает УХЛ в статусе лучшего ассистента Лиги. В Континентальном кубке Тихомиров отыграл во всех 3-х поединках, но результативными действиями отметиться не смог.

Напомним, в следующем туре УХЛ «Сокол» сыграет против «Днепра»

Смотрите матч «Сокол» – «Днепр» в онлайн трансляции на XSPORT. Начало – 28-е октября, в 19:00.