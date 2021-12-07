Денис Кочетков снова будет играть в Украине

Обладатель Кубка Шпенглера и Континентального Кубка станет играющим тренером новичка Суперлиги

Денис Кочетков / фото - hsl.com.ua

Уже завтра, 8 декабря, стартует дебютный сезон хоккейной Суперлиги, участие в котором примут 6 клубов. В числе участников – новичок украинского чемпионата – «Альтаир». И хоть основной состав команды – хоккеисты «Молодой Гвардии», но в клубе будут выступать и известные украинскому болельщику игроки.

Одной из самых главных трансферных новостей стало возвращение в Украину опытного форварда Дениса Кочеткова, который в последний раз защищал цвета украинского клуба в сезоне 2016/17. Отметим, что опытный хоккеист станет играющим тренером дружковского коллектива и сможет передать свой опыт молодым хоккеистам.

Впервые опытный нападающий сыграл в Украине в составе «Донбасса» в сезоне 2011/12. Тогда форвард был одним из лидеров команды Александра Куликова, которая заняла первое место в Западной конференции регулярного чемпионата ВХЛ. За тот сезон Денис провел 63 игры в составе «Донбасса» в регулярке и плей-офф, набрав 58 очков (27+31). Уже в следующем сезоне (2012/13) Кочетков помогал донецкому клубу дебютировать в Континентальной хоккейной лиге.

Кроме «Донбасса» в КХЛ Кочетков выступал за «Северсталь», «Нефтехимик», «Барыс», минское «Динамо» и «Торпедо», проведя в сильнейшей клубной лиге Европы более 150 игр.

Также в составе ХК «Донбасс» Денис дважды боролся за Континентальный Кубок IIHF, показывая высокую результативность – 10 очков (2+8) в 6 матчах. В 2013 году вместе с донецкой командой выигрывал этот трофей в Донецке. Отметим, что до сих пор, выигранный дончанами Континентальный Кубок, является единственным для Украины.

В сезонах 2013/14 и 2014/15 опытный игрок атаки сменил три клуба: «Кубань» (ВХЛ), «Юность» (чемпионат Беларуси) и «Ермак» (ВХЛ). В каждом из них форвард забивал достаточное количество голов, но чаще помогал партнерам результативными передачами. Общая статистика – 91 игра и 52 очка (16+36).

Однако, в сезонах 2015/16 и 2016/17 Денис Кочетков снова вернулся в «Донбасс» – за два года в составе дончан нападающий сыграл в 82 матчах и набрал 127 (37+90) очков. Более того дважды Кочетков становился MVP плей-офф.

После успешного сезона в «Донбассе» Денис Кочетков завершил карьеру и выступал в хоккее в формате 3 на 3.

Напомним, что «Альтаир» сыграет свой первый матч 10 декабря в 18:45 – соперником дружковского коллектива станет белоцерковский «Белый Барс». Прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.