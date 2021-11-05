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«Днепр» отзаявил 37-летнего защитника

Последний матч за «щук» Кирилл Катрич провел 13 октября
Хоккей УХЛ
13:39
«Днепр» отзаявил 37-летнего защитника
Фото: УХЛ

«Днепр» отзаявил 37-летнего защитника Кирилла Катрича.

В сезоне 2021/22 в Украинской хоккейной лиге хоккеист провел 6 матчей и отметился заброшенной шайбой против «Белого Барса». Последний раз в матче чемпионата Катрич выходил 13 октября.

За свою карьеру опытный защитник выступал в «Киеве», «Соколе», «Львах», «Компаньоне», «Донбассе», «Кривбассе», а также провел полтора сезоне в США и 10 матчей в венгерской МОЛ-Лиге.

Трижды Катрич становился чемпионом Украины. Помимо этого, в сезонах 2016/17 и 2017/18 выступал за сборную Украины на чемпионатах мира в Дивизионе IА и Дивизионе IB соответственно.

Напомним, в турнирной таблице УХЛ «Днепр» занимает предпоследнее место.

 

Сергей Остапенко
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