Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТо, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Днепр» подписал белоруса, проходившего сборы с «Мариуполем»

Ранее он играл за «Донбасс» и «Кременчуг»

Хоккей УХЛ
12:20
«Днепр» подписал белоруса, проходившего сборы с «Мариуполем»
Виталий Кирющенков / Фото: УХЛ

Херсонский «Днепр» подписал контракт с 29-летним белорусским нападающим Виталием Кирющенковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В Высшей лиге Беларуси Кирющенков играл за «Химик-СКА» Новополоцк, «Юниор» Минск, в МХЛ за «Минские Зубры», МХК «Юность» Минск, в ВХЛ за минскую «Юность», в КХЛ за минское «Динамо».

В сезон 2016/17 гг. Кирющенков играл в украинском «Кременчуге», где в 29 матчах регулярного сезона набрал 45 (19+26) очков. В 10 матчах плей-офф того же сезона Виталий отметился 11 (6+5) очками и стал лучшим снайпером плей-офф.

В сезоне 2018/19 гг. Кирющенков играл за «Донбасса» и в 36 матчах за дончан 38 очков (13 + 25) с показателеи эффективности +30. Следующий сезон нападающий также начинал в «Донбассе», но после 4 матчей (7 (3+4) очков) покинул Украину и перешел в жлобинский «Металлург». В «Металлурге» Кирющенков сыграл в 33 матчах и набрал 9 (5+4) очков и затем объявил о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне Кирющенков вернулся в Украину, где прошел предсезонный сбор вместе с «Мариуполем».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Кирющенков Днепр (Херсон)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

«Металлург» одержал победу над «Авангардом», забросив семь шайб
«Металлург» одержал победу над «Авангардом», забросив семь шайб
КХЛ
20:25
Усилившийся «Донбасс», омолодившийся «Днепр» и стабильный «Сокол». Превью сезона УХЛ. Часть 1
Превью
Усилившийся «Донбасс», омолодившийся «Днепр» и стабильный «Сокол». Превью сезона УХЛ. Часть 1
УХЛ
18:41
Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»
Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»
УХЛ
18:38
«Днепр» заявил всего 19 хоккеистов на сезон в УХЛ
«Днепр» заявил всего 19 хоккеистов на сезон в УХЛ
УХЛ
17:03
Опубликована заявка «Сокола» на сезон
Опубликована заявка «Сокола» на сезон
УХЛ
16:55
«Кременчуг» заявил на сезон 26 хоккеистов
«Кременчуг» заявил на сезон 26 хоккеистов
УХЛ
15:51
«Донбасс» объявил заявку на сезон УХЛ
«Донбасс» объявил заявку на сезон УХЛ
УХЛ
15:26
«Днепр» подписал белоруса, проходившего сборы с «Мариуполем»
«Днепр» подписал белоруса, проходившего сборы с «Мариуполем»
УХЛ
12:20
«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Сочи», «Барыс» нанес поражение ЦСКА
«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Сочи», «Барыс» нанес поражение ЦСКА
КХЛ
14 сентября 22:55
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
42
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
35
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
17
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Шериф» забил «Шахтеру». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» забил «Шахтеру». Онлайн трансляция
20:00
Чемпионат Европы. Чехия — Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Чехия — Словения. Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Будё-Глимт» – «Заря». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Будё-Глимт» – «Заря». Онлайн трансляция
16 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
17 сентября 22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00