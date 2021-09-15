«Днепр» подписал белоруса, проходившего сборы с «Мариуполем»

Ранее он играл за «Донбасс» и «Кременчуг»





Виталий Кирющенков / Фото: УХЛ

Херсонский «Днепр» подписал контракт с 29-летним белорусским нападающим Виталием Кирющенковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В Высшей лиге Беларуси Кирющенков играл за «Химик-СКА» Новополоцк, «Юниор» Минск, в МХЛ за «Минские Зубры», МХК «Юность» Минск, в ВХЛ за минскую «Юность», в КХЛ за минское «Динамо».

В сезон 2016/17 гг. Кирющенков играл в украинском «Кременчуге», где в 29 матчах регулярного сезона набрал 45 (19+26) очков. В 10 матчах плей-офф того же сезона Виталий отметился 11 (6+5) очками и стал лучшим снайпером плей-офф.

В сезоне 2018/19 гг. Кирющенков играл за «Донбасса» и в 36 матчах за дончан 38 очков (13 + 25) с показателеи эффективности +30. Следующий сезон нападающий также начинал в «Донбассе», но после 4 матчей (7 (3+4) очков) покинул Украину и перешел в жлобинский «Металлург». В «Металлурге» Кирющенков сыграл в 33 матчах и набрал 9 (5+4) очков и затем объявил о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне Кирющенков вернулся в Украину, где прошел предсезонный сбор вместе с «Мариуполем».