«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы

Донбасс / Фото: hcdonbass.com

Восьмикратный чемпион Украины «Донбасс» номинирован Альянсом европейских хоккейных клубов, членом которого является уже пять лет, на звание лучшей команды Европы.

Украинский клуб попал в топ-5 клубов вместе с обладателем Кубка Гагарина «Авангардом», чемпионом Швейцарии «Цугом», чемпионом Финляндии «Лукко» и чемпионом Швеции «Векше».



To recap, the @Hanwag1921 Club of the Year nominees are:



Avangard Omsk @ @hcavangardomsk

EV Zug @official_EVZ

HC Donbass @hcdonbass

Lukko Rauma @TeamRaumanLukko

Växjö Lakers @VLHlive #EHCawards pic.twitter.com/Fo3KaskVYP