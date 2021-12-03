«Донбасс» разгромил «Белый Барс» на старте Кубка Азовского моря
Стартовал Кубок Азовского моря. В дебютном матче турнира «Донбасс» разгромил «Белый Барс».
В самом начале игры счет открыл Илья Коренчук. Барсы продержались практически до перерыва, но под занавес игрового отрезка пропустили еще дважды. Голами отметились Гатис Спруктс и Виктор Туркин. Последний реализовал большинство «Донбасса» – 3:0.
Во второй 20-минутке дончане забросил сопернику еще три шайбы. Голами отметились Филипп Пангелов-Юлдашев, Никита Буценко и Виталий Андрейкив. Одна из шайб за период в исполнении «Донбасса» была заброшена в большинстве – 6:0.
В третьем периоде соперники обошлись без голов. Богдан Дьяченко оформил шатаут.
«Донбасс» – «Белый Барс» 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
1:0 – Коренчук (Буценко, Пангелов-Юлдашев) – 04:58,
2:0 – Спруктс (Медведев, Фирсов) – 16:27,
3:0 – Туркин (Пересунько, Буценко – бол.) – 18:26,
4:0 – Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Медведев – бол.) – 28:03,
5:0 – Буценко (Шишлянников) – 31:30,
6:0 – Андрейкив (Пересунько, Морозов) – 38:21
«Донбасс»: Дьяченко (Макаров), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Коренчук-Буценко-Шишлянников, Кобелев-Жульдиков, Медведев-Туркин-Спруктс, Андрейкив-Галыгин, Морозов-Захаров-Пересунько, Фирсов-Игнатенко, Разумов-Даниленко-Кривошапкин
«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Неверов-Грицюк, Куцевич-Качан-Удовиченко, Алексюк-Собко, Лесников-Брага-Попережай, Наливайко-Садовиков, Трандафилов-Собченко-Ромащенко, Олейник
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