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«Донбасс» разгромил «Белый Барс» на старте Кубка Азовского моря

Дончане забросили сопернику шесть безответных шайб
Хоккей Суперлига
18:35
«Донбасс» разгромил «Белый Барс» на старте Кубка Азовского моря
Фото: ХК Донбасс

Стартовал Кубок Азовского моря. В дебютном матче турнира «Донбасс» разгромил «Белый Барс».

В самом начале игры счет открыл Илья Коренчук. Барсы продержались практически до перерыва, но под занавес игрового отрезка пропустили еще дважды. Голами отметились Гатис Спруктс и Виктор Туркин. Последний реализовал большинство «Донбасса» – 3:0.

Во второй 20-минутке дончане забросил сопернику еще три шайбы. Голами отметились Филипп Пангелов-Юлдашев, Никита Буценко и Виталий Андрейкив. Одна из шайб за период в исполнении «Донбасса» была заброшена в большинстве – 6:0.

В третьем периоде соперники обошлись без голов. Богдан Дьяченко оформил шатаут.

«Донбасс» – «Белый Барс» 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

1:0 – Коренчук (Буценко, Пангелов-Юлдашев) – 04:58,

2:0 – Спруктс (Медведев, Фирсов) – 16:27,

3:0 – Туркин (Пересунько, Буценко – бол.) – 18:26,

4:0 – Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Медведев – бол.) – 28:03,

5:0 – Буценко (Шишлянников) – 31:30,

6:0 – Андрейкив (Пересунько, Морозов) – 38:21

«Донбасс»: Дьяченко (Макаров), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Коренчук-Буценко-Шишлянников, Кобелев-Жульдиков, Медведев-Туркин-Спруктс, Андрейкив-Галыгин, Морозов-Захаров-Пересунько, Фирсов-Игнатенко, Разумов-Даниленко-Кривошапкин

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Неверов-Грицюк, Куцевич-Качан-Удовиченко, Алексюк-Собко, Лесников-Брага-Попережай, Наливайко-Садовиков, Трандафилов-Собченко-Ромащенко, Олейник

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