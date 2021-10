«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом».

В первом периоде единственную шайбу забросил Лялька, которому ассистировал Медведев. Хозяева площадки сумели отыграться в средине второй двадцатиминутки.

! Vitalii Lialka scores the opener, @hcdonbass take the lead in Klagenfurt! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/1JEwPTg28v

В дальнейшем команды играли надежно в обороне, периодически обмениваясь острыми атаками. На 13-й минуте заключительного периода «Донбасс» оказался в большинстве и усилиями Шишлянникова конвертировал его в гол.

! @hcdonbass make it 2-1!



The Ukrainians score their second against @EC_KAC ! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6n9ZVqbQWh