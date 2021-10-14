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«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!

Дончане заняли третье место в группе
Хоккей Лига чемпионов
13 октября 23:36
«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!
Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом».

В первом периоде единственную шайбу забросил Лялька, которому ассистировал Медведев. Хозяева площадки сумели отыграться в средине второй двадцатиминутки.

В дальнейшем команды играли надежно в обороне, периодически обмениваясь острыми атаками. На 13-й минуте заключительного периода «Донбасс» оказался в большинстве и усилиями Шишлянникова конвертировал его в гол.

В самой концовке «Клагенфурт» имел один хороший момент, но подопечные Павла Микульчика выстояли, несколько раз угрожая пустым воротам австрийцев.

Как итог – победа «Донбасса», которая стала второй для дончан в этой Лиге чемпионов. В турнирной таблице группы G чемпион Украины занял третье место. В плей-офф из этого квартета отправились «Клагенфурт» и «Руан».

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур:

«Клагенфурт» (Австрия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Лялька (Медведев) – 07:16,

1:1 – Капель (Фревис, Вюршль) – 27:27,

1:2 – Шишлянников (Бирюков, Жульдиков – бол.) – 54:44

«Клагенфурт»: Хольцер (Форауэр), Унтервегер-Тиаллер, М. Виттинг-Хаудум-С. Виттинг, Фоллант-Брюггиссер, Краус-Капель-Тейрих, Штеффлер-Вюршль, Хаммерле-Оберштайнер-Хохеггер, Ван Ии, Фревис.

«Донбасс»: Макаров (Ворис – 03:06), Фирсов-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Медведев-Туркин-Лялька, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Даниленко-Коренчук-Буценко-Разумов.

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Сергей Остапенко
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Донбасс Клагенфурт (хоккей)

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