«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над «Клагенфуртом». До этого австрийцев еще никто не обыгрывал!

Дончане заняли третье место в группе

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов выездной победой над «Клагенфуртом».

В первом периоде единственную шайбу забросил Лялька, которому ассистировал Медведев. Хозяева площадки сумели отыграться в средине второй двадцатиминутки.

! Vitalii Lialka scores the opener, @hcdonbass take the lead in Klagenfurt! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/1JEwPTg28v — Champions Hockey League (@championshockey) October 13, 2021

В дальнейшем команды играли надежно в обороне, периодически обмениваясь острыми атаками. На 13-й минуте заключительного периода «Донбасс» оказался в большинстве и усилиями Шишлянникова конвертировал его в гол.

В самой концовке «Клагенфурт» имел один хороший момент, но подопечные Павла Микульчика выстояли, несколько раз угрожая пустым воротам австрийцев.

Как итог – победа «Донбасса», которая стала второй для дончан в этой Лиге чемпионов. В турнирной таблице группы G чемпион Украины занял третье место. В плей-офф из этого квартета отправились «Клагенфурт» и «Руан».

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур:

«Клагенфурт» (Австрия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Лялька (Медведев) – 07:16,

1:1 – Капель (Фревис, Вюршль) – 27:27,

1:2 – Шишлянников (Бирюков, Жульдиков – бол.) – 54:44

«Клагенфурт»: Хольцер (Форауэр), Унтервегер-Тиаллер, М. Виттинг-Хаудум-С. Виттинг, Фоллант-Брюггиссер, Краус-Капель-Тейрих, Штеффлер-Вюршль, Хаммерле-Оберштайнер-Хохеггер, Ван Ии, Фревис.

«Донбасс»: Макаров (Ворис – 03:06), Фирсов-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Медведев-Туркин-Лялька, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Даниленко-Коренчук-Буценко-Разумов.

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