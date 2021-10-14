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Экс-наставник «Ледяных Волков» стал ассистентом тренера сборных Украины U18 и U20

Руслан Борисенко будет работать с украинской молодежью
Хоккей Сборная Украины
11:32
Экс-наставник «Ледяных Волков» стал ассистентом тренера сборных Украины U18 и U20
Фото: УХЛ

Ассистентом главного тренера сборных Украины U20 и U18 Александра Бобкина стал Руслан Борисенко. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Специалист имеет большой опыт работы в качестве тренера и игрока – наставник работал в США, Канаде, Франции, Латвии, Казахстане и Румынии.

«Мое назначение в тренерском штабе принесет положительные изменения. У нас нет времени долго раскачиваться. До тренировочного сбора – один месяц, к чемпионату мира – два. Поэтому сразу включаюсь в работу. Вместе с тренерским штабом будем пересматривать кандидатов на играх чемпионатов высшей лиги УХЛ и МХЛ, а также видео команд соперников на чемпионате мира. Уверен, что вместе мы достойно подготовим наших игроков и получим ожидаемые результаты», – прокомментировал свое назначение специалист.

Напомним, что молодежная сборная Украины сыграет на чемпионате мира в Дивизионе IВ. Он будет проходить в столице Эстонии – Таллинне с 12 по 18 декабря 2021 года. Украина будет играть против Словении, Франции, Польши, Эстонии и Японии.

Чемпионат мира U18 в Дивизионе IВ пройдет с 25 апреля до 1 мая 2022 года в итальянском Асьяго. Там команда Бобкина будет противостоять Австрии, Венгрии, Италии, Словении и Польши.

Источник: uhl.ua
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Руслан Борисенко

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