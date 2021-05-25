Финляндия уверенно обыграла Норвегию

Финны теперь в тройке лидеров группы B





Фото: iihf.com

На чемпионате мира по хоккею в Риге в группе B сборная Финляндии обыграла Норвегию со счетом 5:2.



Норвежцы быстро открыли счет усилиями Олимба, но развить преимущество у них не получилось, из-за чего на 15-й минуте Пакаринен восстановил паритет.

Во втором периоде Финляндия, как фаворит, забросила две быстрые шайбы усилиями Лунделла и Ноусиайнена.

В третьей двадцатиминутке вернулась интрига, когда вначале Линдстём сократил отставание к минимуму. Но затем финны снова сделали преимущество очень комфортным после взятий ворот от Иннала и Бьорнинена.

Победа позволила Финляндии закрепиться на третьей позиции группы B, уступая Латвии лишь по разнице заброшенных шайб. Норвегия с одной победой в трех матчах занимает шестое место.

Финляндия – Норвегия 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы:

0:1 Олимб (Хага), 01:30

1:1 Охтамаа (Каски, Контиола), 14:24

2:1 Лунделль (Руотсалайнен), 21:40

3:1 Ноусиайнен (Саллинен), 25:54

3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден), 41:13

4:2 Иннала (Контиола, Сунд), 47:17, ГБ

5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто), 53:25

Вратари: Олкинуора – Хаукеланн