Финляндия уверенно обыграла Норвегию
На чемпионате мира по хоккею в Риге в группе B сборная Финляндии обыграла Норвегию со счетом 5:2.
Норвежцы быстро открыли счет усилиями Олимба, но развить преимущество у них не получилось, из-за чего на 15-й минуте Пакаринен восстановил паритет.
Во втором периоде Финляндия, как фаворит, забросила две быстрые шайбы усилиями Лунделла и Ноусиайнена.
В третьей двадцатиминутке вернулась интрига, когда вначале Линдстём сократил отставание к минимуму. Но затем финны снова сделали преимущество очень комфортным после взятий ворот от Иннала и Бьорнинена.
Победа позволила Финляндии закрепиться на третьей позиции группы B, уступая Латвии лишь по разнице заброшенных шайб. Норвегия с одной победой в трех матчах занимает шестое место.
Финляндия – Норвегия 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 Олимб (Хага), 01:30
1:1 Охтамаа (Каски, Контиола), 14:24
2:1 Лунделль (Руотсалайнен), 21:40
3:1 Ноусиайнен (Саллинен), 25:54
3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден), 41:13
4:2 Иннала (Контиола, Сунд), 47:17, ГБ
5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто), 53:25
Вратари: Олкинуора – Хаукеланн