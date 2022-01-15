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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 3:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Анахайм Дакс 3:0 Окончен
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02:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
20:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
23:00 Аризона Койотис - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
23:00 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован

«Флорида» разгромила «Даллас», «Колорадо» в серии буллитов переиграл «Аризону»

«Анахайм» пропустил 7 шайб от «Миннесоты»
Хоккей НХЛ
15 января 07:57
«Флорида» разгромила «Даллас», «Колорадо» в серии буллитов переиграл «Аризону»
«Флорида» – «Даллас» / Фото - dallasnews.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Даллас» 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

1:0 Форслинг (Беннетт, Юбердо) – 03:07

2:0 Дюклер (Юбердо) – 08:50

3:0 Верхеги (Барков, Монтур) – 25:33

4:0 Юбердо (Дюклер) – 26:03

5:0 Беннетт (Монтур, Лунделль) – 32:37 ГБ

6:0 Беннетт – 35:30

6:1 Хинтц (Линделл) – 41:06

7:1 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 55:54

Вратари: Бобровский – Худобин


«Миннесота» – «Анахайм» 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)

1:0 Фиала (Болди, Штурм) – 07:25

2:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 08:52

2:1 Комтуа (Зеграс, Шаттенкирк) – 11:39

3:1 Цуккарелло (Капризов) – 14:59

4:1 Болди (Годро) – 40:30

5:1 Цуккарелло – 40:34

6:1 Раск (Фолиньо) – 42:05

6:2 Грант (Дрисдейл, Гецлаф) – 44:39

6:3 Зеграс (Фаулер, Комтуа) – 46:06

7:3 Дамба (Хартман) – 51:47

Вратари: Кахконен – (Столарс) Достал


«Колорадо» – «Аризона» 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0)

1:0 Рантанен (Тэйвз, Бураковски) – 04:36

2:0 Джост (Макдермид) – 12:03

2:1 Келлер – 17:31 ГМ

2:2 Ларссон (Лэдд, Кессел) – 26:12

2:3 Гостисбир (Кессел, Крауз) – 40:39

3:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 41:08

4:3 Кадри – 65:00 Б

Вратари: Кемпер – Просветов

Владимир Кириченко
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