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«Флорида» разгромила «Даллас», «Колорадо» в серии буллитов переиграл «Аризону»
«Анахайм» пропустил 7 шайб от «Миннесоты»
«Флорида» – «Даллас» / Фото - dallasnews.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Даллас» 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)
1:0 Форслинг (Беннетт, Юбердо) – 03:07
2:0 Дюклер (Юбердо) – 08:50
3:0 Верхеги (Барков, Монтур) – 25:33
4:0 Юбердо (Дюклер) – 26:03
5:0 Беннетт (Монтур, Лунделль) – 32:37 ГБ
6:0 Беннетт – 35:30
6:1 Хинтц (Линделл) – 41:06
7:1 Беннетт (Дюклер, Юбердо) – 55:54
Вратари: Бобровский – Худобин
«Миннесота» – «Анахайм» 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)
1:0 Фиала (Болди, Штурм) – 07:25
2:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 08:52
2:1 Комтуа (Зеграс, Шаттенкирк) – 11:39
3:1 Цуккарелло (Капризов) – 14:59
4:1 Болди (Годро) – 40:30
5:1 Цуккарелло – 40:34
6:1 Раск (Фолиньо) – 42:05
6:2 Грант (Дрисдейл, Гецлаф) – 44:39
6:3 Зеграс (Фаулер, Комтуа) – 46:06
7:3 Дамба (Хартман) – 51:47
Вратари: Кахконен – (Столарс) Достал
«Колорадо» – «Аризона» 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0)
1:0 Рантанен (Тэйвз, Бураковски) – 04:36
2:0 Джост (Макдермид) – 12:03
2:1 Келлер – 17:31 ГМ
2:2 Ларссон (Лэдд, Кессел) – 26:12
2:3 Гостисбир (Кессел, Крауз) – 40:39
3:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 41:08
4:3 Кадри – 65:00 Б
Вратари: Кемпер – Просветов