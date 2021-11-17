«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Айлендерс» 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Юбердо (Дюклер, Барков) 06:58
2:0 Ломберг (Хёрнквист, Монтур) 14:40
3:0 Вераге (Беннетт, Монтур) 16:04
4:0 Хёрнквист 18:13
5:0 Экблад (Уигар) 33:41
5:1 Палмьери (Беллоуз, Добсон) 35:00
6:1 Ватрано (Типпетт) 56:36
Вратари: Бобровский – Варламов, Сорокин
«Филадельфия» – «Калгари» 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Шилингтон (Годро, Линдхольм), 10:31
1:1 Хэйс (Ристолайнен), 24:37
2:1 Аткинсон (Кутюрье, Проворов), 60:45
Вратари: Харт – Маркстрем
«Рейнджерс» – «Монреаль» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Какко (Панарин, Строум), 15:46
1:1 Дворак (Галлахер, Кулак), 22:17
2:1 Крайдер (Зибанежад), 23:50
3:1 Готье 41:56
3:2 Андерсон (Дворак, Уайдмэн), 42:18
Вратари: Шестеркин – Примо
«Питтсбург» – «Баффало» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 Миллер (Каджула, Козенс), 20:28
0:2 Окпосо (Гиргенсонс, Далин), 28:54
1:2 Гюнцель (Раст, Кросби), 45:59 ГБ
Вратари: Джерри – Токарски
«Торонто» – «Нэшвилл» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли), 07:37 ГБ
2:0 Кемпф (Каше, Керфут), 56:04
3:0 Марнер (Кемпф, Мэттьюс), 59:37
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Сарос
«Миннесота» – «Сан-Хосе» 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Ферраро (Кутюр, Майер) 05:55
0:2 Майер (Власик, Кутюр) 19:16
1:2 Эрикссон Эк (Фиала, Бродин) 25:25
1:3 Карлссон (Миддлтон, Балцерс) 29:32
1:4 Гертл (Барабанов, Балцерс) 49:25
Вратари: Тэлбот – Раймер
«Сент-Луис» – «Аризона» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Капобьянко (Крауз, Гальченюк), 7:37, ГБ
1:1 Кайру (О`Райлли, Бучневич), 17:57
1:2 Хейтон 31:35
2:2 Крюг (О`Райлли), 34:58
2:3 Хейтон (Гостисбеер, Кессел), 53:52, ГБ
Вратари: Биннингтон – Уэджвуд
«Виннипег» – «Эдмонтон» 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 Лаури, 02:09
2:0 Элерс (Копп, Моррисси), 26:59
3:0 Дюбуа (Моррисси, Шмидт), 30:01 ГБ
4:0 Шайфли (Стэнли, Демело), 39:22
4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс), 42:32 ГБ
4:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:48 ГБ
5:2 Коннор (Уилер), 58:23
Вратари: Хеллибак – Коскинен, Скиннер
«Даллас» – «Детройт» 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Сутер (Факса, Робертсон) 13:33
2:0 Бенн (Хейсканен) 21:06
3:0 Хинц (Линделль) 27:24
3:1 Задина (Ганье, Стаал) 29:09
3:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) 34:39 ГБ
4:2 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) 43:48
5:2 Робертсон (Гленденинг) 58:23 ПВ
Вратари: Эттинджер – Неделькович
«Анахайм» – «Вашингтон» 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 Фаулер (Гецлаф, Терри) 03:32
1:1 Пилон (Фегервары, Карлсон) 45:36
2:1 Зеграс (Милано) 50:00
2:2 Уилсон (Карлсон, Фегервары) 57:28
3:2 Зеграс (Линдхольм, Хенрик) 64:14
Вратари: Гибсон – Ванечек
«Вегас» – «Каролина» 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 Деанджело (Нечас, Трочек), 11:07
0:2 Ахо (Терявяйнен, Свечников), 19:03 ГБ
1:2 Хауден (Хаттон, Коглан), 22:53
2:2 Теодор (Стоун, Стивенсон), 24:12
2:3 Джарвис (Бир, Ахо), 41:11
2:4 Трочек (Терявяйнен, Нечас), 53:41
Вратари: Ленер – Раанта
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