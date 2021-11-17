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«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»

«Вегас» уступил «Каролине», «Виннипег» победил «Эдмонтон»

Хоккей НХЛ
08:49
«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
Фото: Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Айлендерс» 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Юбердо (Дюклер, Барков) 06:58

2:0 Ломберг (Хёрнквист, Монтур) 14:40

3:0 Вераге (Беннетт, Монтур) 16:04

4:0 Хёрнквист 18:13

5:0 Экблад (Уигар) 33:41

5:1 Палмьери (Беллоуз, Добсон) 35:00

6:1 Ватрано (Типпетт) 56:36

Вратари: Бобровский – Варламов, Сорокин

 

«Филадельфия» – «Калгари» 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Шилингтон (Годро, Линдхольм), 10:31

1:1 Хэйс (Ристолайнен), 24:37

2:1 Аткинсон (Кутюрье, Проворов), 60:45

Вратари: Харт – Маркстрем

 

«Рейнджерс» – «Монреаль» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Какко (Панарин, Строум), 15:46

1:1 Дворак (Галлахер, Кулак), 22:17

2:1 Крайдер (Зибанежад), 23:50

3:1 Готье 41:56

3:2 Андерсон (Дворак, Уайдмэн), 42:18

Вратари: Шестеркин – Примо

 

«Питтсбург» – «Баффало» 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 Миллер (Каджула, Козенс), 20:28

0:2 Окпосо (Гиргенсонс, Далин), 28:54

1:2 Гюнцель (Раст, Кросби), 45:59 ГБ

Вратари: Джерри – Токарски

 

«Торонто» – «Нэшвилл» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли), 07:37 ГБ

2:0 Кемпф (Каше, Керфут), 56:04

3:0 Марнер (Кемпф, Мэттьюс), 59:37

Вратари: Дж.Кэмпбелл – Сарос

 

«Миннесота» – «Сан-Хосе» 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Ферраро (Кутюр, Майер) 05:55

0:2 Майер (Власик, Кутюр) 19:16

1:2 Эрикссон Эк (Фиала, Бродин) 25:25

1:3 Карлссон (Миддлтон, Балцерс) 29:32

1:4 Гертл (Барабанов, Балцерс) 49:25

Вратари: Тэлбот – Раймер

 

«Сент-Луис» – «Аризона» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Капобьянко (Крауз, Гальченюк), 7:37, ГБ

1:1 Кайру (О`Райлли, Бучневич), 17:57

1:2 Хейтон 31:35

2:2 Крюг (О`Райлли), 34:58

2:3 Хейтон (Гостисбеер, Кессел), 53:52, ГБ

Вратари: Биннингтон – Уэджвуд

 

«Виннипег» – «Эдмонтон» 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Шайбы:

1:0 Лаури, 02:09

2:0 Элерс (Копп, Моррисси), 26:59

3:0 Дюбуа (Моррисси, Шмидт), 30:01 ГБ

4:0 Шайфли (Стэнли, Демело), 39:22

4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс), 42:32 ГБ

4:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:48 ГБ

5:2 Коннор (Уилер), 58:23

Вратари: Хеллибак – Коскинен, Скиннер

 

«Даллас» – «Детройт» 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 Сутер (Факса, Робертсон) 13:33

2:0 Бенн (Хейсканен) 21:06

3:0 Хинц (Линделль) 27:24

3:1 Задина (Ганье, Стаал) 29:09

3:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) 34:39 ГБ

4:2 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) 43:48

5:2 Робертсон (Гленденинг) 58:23 ПВ

Вратари: Эттинджер – Неделькович

 

«Анахайм» – «Вашингтон» 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 Фаулер (Гецлаф, Терри) 03:32

1:1 Пилон (Фегервары, Карлсон) 45:36

2:1 Зеграс (Милано) 50:00

2:2 Уилсон (Карлсон, Фегервары) 57:28

3:2 Зеграс (Линдхольм, Хенрик) 64:14

Вратари: Гибсон – Ванечек

 

«Вегас» – «Каролина» 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Деанджело (Нечас, Трочек), 11:07

0:2 Ахо (Терявяйнен, Свечников), 19:03 ГБ

1:2 Хауден (Хаттон, Коглан), 22:53

2:2 Теодор (Стоун, Стивенсон), 24:12

2:3 Джарвис (Бир, Ахо), 41:11

2:4 Трочек (Терявяйнен, Нечас), 53:41

Вратари: Ленер – Раанта

Карен Агабекян
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