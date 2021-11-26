Директор «Мариуполя»: «ФХУ принимает решения по принципу двойных стандартов»
Форвард «Мариуполя»: «Наша задача играть в хоккей, но мы бы хотели честной игры»
Чердак считает, что нужна стабильная лига
Фото: mrpl.city
Нападающий «Мариуполя» Владимир Чердак заявил, что в украинском хоккее важно организовать стабильный чемпионат:
Мы с ребятами немного переживаем, наша задача играть в хоккей, но мы бы хотели честной игры. Я здесь уже второй год, уже много сделано и очень важно, чтобы болельщики, которые полюбили хоккей, не потерялись, поэтому нужна стабильная лига без склоков. Главное, чтобы болельщики получали удовольствие и мы постараемся их радовать.
Напомним, что азовцы вошли в состав участников Суперлиги.
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