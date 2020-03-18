Герои МЧМ-2021 наконец-то зажгли в НХЛ. Оба забросили свои первые шайбы в одном матче

«Анахайм» одержал волевую победу над «Аризоной»

Тема дня

Джейми Драйсдейл и Тревор Зеграс / Фото - nhl.com/ducks

В этом сезоне «Анахайм» не претендует на попадание в плей-офф Кубка Стэнли. После половины регулярного чемпионата «Дакс» обосновались на последнем месте Западного дивизиона, являются одной из худших команд чемпионата по заброшенным шайбам, а слухи говорят о готовности руководства перед трейд-дедлайном расстаться с любым игроком команды, включая капитана Райана Гецлафа и одного из лучших вратарей лиги Джона Гибсона.

При этом у «Анахайма» одна из лучших среди всех команд НХЛ группа молодых игроков. Некоторых главный тренер команды Даллас Икинс начал внедрять в состав еще по ходу прошлого сезона. Макс Комтуа, Трой Терри, Сэм Стил, Исак Лундестрем – хоккеисты, у которых пока не все получается, но есть еще огромное пространство для прогресса и развития.

Последний молодежный чемпионат мира, проходивший в Эдмонтоне, зажег еще двух звезд будущего «Анахайма». Точнее, как зажег – сделал свет этих звездочек еще ярче.

Еще на МЧМ-2020 в Чехии нападающий сборной США Тревор Зеграс очертил всему миру свой талант плеймейкера, записав в актив 9 результативных передач в пяти матчах, при том, что его команда вылетела уже на стадии четвертьфинала. Спустя год форвард был снова лидером американцев, но на этот раз уже не только отдавал, но и сам забрасывал. Его 18 (7+11) очков в семи матчах – один из лучших бомбардирских показателей МЧМ в ХХІ веке, а звание MVP турнира (с учетом победы в нем сборной США) – вообще не обсуждалось.

Многие ожидали, что Зеграс, как ииз «Оттавы», сразу после МЧМ отправится в первую команду и дебютирует в НХЛ уже на старте сезона. Однако после нескольких тренировок в лагере клуба перед началом чемпионата Зеграс отправили в «Сан-Диего» – фарм-клуб «Анахайма» в АХЛ, – но Икинс практически не отрицал, что форварду дадут шанс и в первой команде уже в этом сезоне.

История защитника Джейми Драйсдейла очень похожая. В его активе также два молодежных чемпионата мира в составе сборной Канады, причем на первом из них он участвовал в возрасте 17-ти лет. Сейчас Драйсдейлу 18, он был выбран на последнем драфте НХЛ под общим шестым номером, а на МЧМ он уже взял золото и серебро. Вместе с Зеграсом после финала чемпионата в Эдмонтоне он побывал в тренировочном лагере «Анахайма», после чего был отправлен в фарм.

Для обоих игроков одним из самых запоминающихся матчей в карьере станет домашняя игра против «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ.

Зеграс до этого провел уже 10 матчей в лиге, сделав в них три результативных передачи. Икинс обычно ставил его в третье звено к Адаму Хенрику и Трою Терри, но при этом доверял место в одной из спецбригад большинства. В итоге, игровое время 19-летнего нападающего колебалось от восьми до почти 18-и минут, в среднем составляя около 14-15-ти минут.

Драйсдейл после 14-ти матчей в АХЛ впервые играл в НХЛ. Пресс-служба «Анахайма» сделала из этого большое событие, а к 18-летнему защитнику было приковано всеобщее внимание. Которое, впрочем, никоим образом его не смутило.

Правда, матч начался для потерпевшего перед этим четыре поражения подряд «Анахайма» хуже не придумаешь: уже за стартовые семь минут «Аризона» забросила две шайбы. Тем не мене, в первом периоде «Дакс» превзошли соперника по броскам 10:4 и надежда на исправление ситуации оставалась.

Во втором периоде это и произошло. За 2:29 в середине 20-минутки топ-проспекты «Анахайма» забросили свои первые шайбы в НХЛ. Сначала Драйсдейл набросил от синей линии, и шайба рикошетом от двух игроков «Койотиз» зашла в ворота – находившийся на пятаке Макс Джонс ее не коснулся.

Спустя две с половиной минуты уже включился и Зеграс. Получив крутую передачу от Терри, 19-летний форвард красиво обыграл Адина Хилла и переправил шайбу в сетку – такую красоту мы неоднократно видели на МЧМ. Кстати, Драйсдейл в этом моменте записал себе в актив результативную передачу.

Праздник был бы неполноценным без командной победы. Ее удалось добыть уже в овертайме, но здесь сработала старая гвардия: Хенрик забил в большинстве после передач Рикарда Ракелля и Кевина Шаттенкирка.

В первом матче в НХЛ у Драйсдейла 18:26 минут на площадке, один гол, одна результативная передача и +2 показатель полезности. Вот это дебют!

Зеграс провел на площадке 12:19, забросил одну шайбу при показателе полезности +1.

Будет большим удивлением, если после такого матча Икинс решит убрать своих проспектов из состава, но проблема молодых игроков очень часто бывает в нестабильности. Однако, по таким выступлениям понятно, что нынешний кризис «Анахайма» – дело временное, а строить новую команду будет вокруг кого. Болельщикам «Дакс» остается только ждать, пока Зеграс, Терри, Драйсдейл и остальные вырастут в новых Нидермайеров, Перри и Гецлафов. Для этого, даже при космическом уровне таланта, нужно время.