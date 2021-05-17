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Глеб Рыбальченко: «Существует определенное недоверие руководству ФХУ»

Генеральный директор ХК «Мариуполь» – о дебютном сезоне клуба, планах на медали и будущем чемпионата Украины
Хоккей УХЛ
17 мая 22:00
Глеб Рыбальченко: «Существует определенное недоверие руководству ФХУ»
Эксклюзив
Глеб Рыбальченко

Генеральный директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко вслед за своими коллегами из «Краматорска» и «Ледяных Волков» прокомментировал ситуацию вокруг отношений УХЛ и ФХУ, а также рассказал об амбициозных планах приазовского клуба на будущий чемпионат.

- Дебютный сезон для «Мариуполя» в Украинской хоккейной лиге удался?

- По итогам сезона могу сказать, что хоккей в городе Мариуполе состоялся – это самое главное. Дальше будут сезоны только лучше и лучше.

Сезон уже закончился, и сейчас ведем работу по игрокам. У нас крайне амбициозные планы и задачи – будем бороться за медали.

Хоккеистам понравились условия, которые были созданы для них, а также сам город. Все хорошо! Благодаря тому, что в городе появилась такая инициатива – «Мариуполь» появился на хоккейной карте Украины.

- Ваша команда одной из первых отправила заявку на участие в чемпионате УХЛ.

- Да, сразу подали заявку. Мы провели первый сезон в УХЛ и нам все понравилось. Опираясь на мой опыт участия в организации футбольных матчей Лиги чемпионов, в УХЛ был профессиональный подход, с учетом тех реалий, в которых находится хоккей. Также мы наблюдали за предыдущими сезонами, видим положительную динамику развития Лиги, а это то, что нужно для развития хоккея.

Во второй половине лета мы начнем собирать ребят, проведем предсезонку. Это будет одним из важных элементов. Мы сделаем хороший акцент на предсезонную подготовку.

- Со следующего сезона в Украинскую хоккейную лигу добавится два клуба – «Днепр» из Днепра и «Динамо» из Харькова. Что можете сказать о расширении Лиги?

- Это развитие хоккея в стране. Усилия, которые прилагает Лига они отражаются на количестве клубов, с каждым сезоном все больше – это очень хорошо.

- И как этом контексте вы воспринимаете действия Федерации хоккея Украины?

- Для нас непонятна эта позиция, а также существует определенное недоверие руководству ФХУ. Заключается оно в том, что были проведены сомнительные выборы с участием одного кандидата и недопуском других кандидатов к участию в выборах.

Мы на встрече говорили об этом. Повторю сейчас еще раз, что пусть покажут на личном примере развитие молодежного и детского хоккея в Украине. Не нужно ломать и искажать существующий, хорошо развивающийся чемпионат.

- Расскажите, пожалуйста, вам какие-то письма приходили от ФХУ? Если да, то какие?

- Да, приходили письма от ФХУ. Было, что приглашаются игроки команды, в сборную и молодежку.

Игроки уже находились вне юрисдикции клуба на тот период, который был в приглашении. Мы проинформировали Федерацию и посоветовали им, чтобы на прямую обращались к игрокам.

Кстати, наши хоккеисты, с которыми мы пришли к соглашению о продлении контракта, находятся на сборах в молодежной сборной и национальной команде. А это говорит о том, что игроки поехали в сборную. Получается, что все дисциплинарные мероприятия абсурдны.

- Была какая-то информация о том, когда они закончатся?

- Нет, ничего такого нам не сказали.

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Теги

ХК Мариуполь Глеб Рыбальченко ФХУ

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