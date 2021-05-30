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Канада и Швеция на волоске от позора и исторического невыхода в четвертьфинал ЧМ. Но шансы спастись еще есть

Расклады перед последними двумя турами мирового первенства
Хоккей Чемпионат мира
15:50
Канада и Швеция на волоске от позора и исторического невыхода в четвертьфинал ЧМ. Но шансы спастись еще есть
Тема дня
Канада никогда не опускалась на чемпионатах мира ниже седьмого места / Фото - IIHF

Чемпионат мира-2021 не ограничился сенсациями первых туров – они уже стали обыденностью. Однако главные неожиданности могут случиться по сумме всех неудач топ-команд, и в зоне риска находятся главные возмутители спокойствия в негативном смысле – Канада и Швеция.

Именно у этих двух вечных фаворитов мировых первенств сейчас существует реальный шанс вляпаться в историю, не выйдя из группы, и завершить турнир еще до стадии четвертьфинала. Чехи были тоже в зоне риска, но суперволевая победа над Швецией очень сильно им помогла.

Итак, начнем с Канады, у которой ситуация, пускай не сильно, но все же лучше, чем у шведов.

Ситуация в группе B сейчас такова:

Расписание оставшихся игр:

30 мая: Италия – Канада, Финляндия – Латвия;

31 мая: США – Германия, Норвегия – Казахстан;

1 июня: Канада – Финляндия, Италия – США, Германия – Латвия.

Даже при всей дикости результатов на этом ЧМ, все же три очка за матч против Италии можно записать наперед и Канаде, и США.

Второй оставшийся матч для команды Жерара Галлана – против Финляндии. В случае поражения канадцев, они точно оказываются за бортом плей-офф. Желательно добыть победу в основное время, но при определенных раскладах и два очка могут помочь канадцам оказаться в четвертьфинале.

Даже в случае успешного результата в матче с Финляндией, Канада точно не опередит самих финнов (но это не означает, что Суоми выйдут без мотивации, хотя они уже в 1/4) и американцев. Для того, чтобы обойти Казахстан, нужно болеть в матче команды Юрия Михайлиса за Норвегию – победа казахов в основное время точно ставит их выше канадцев.

Также Канада еще может оказаться позади Латвии и Германии. Предпочтительнее для североамериканцев победа именно хозяев турнира над немцами в очной встрече и осечка Германии в матче с американцами. Также стоит рассчитывать на финнов в матче против латышей.

Даже шесть очков в двух оставшихся матчах могут оставить Канаду на пятом или даже на шестом месте.

Ключевое, что нужно канадцам, помимо своих двух побед в матчах с Италией и Финляндией:

– потеря очков Казахстана в матче с Норвегией;

– победа Латвии над Германией и осечки этих сборных в оставшихся матчах – латвийцев против финнов и немцев против американцев.

Шансы Швеции еще хуже. По сути, на данный момент, за два тура до конца группового этапа, от самих шведов мало что зависит.

Положение в группе A:

Расписание оставшихся матчей:

30 мая: Беларусь – Швейцария, Швеция – Словакия;

31 мая: Чехия – Дания, Россия – Швеция;

1 июня: Швейцария – Великобритания, Словакия – Чехия, Россия – Беларусь.

Понятно, что шведам нужно обыгрывать в основное время Россию и Словакию, но эти шесть очков будут бесполезными без осечек конкурентов. Причем шведам нужно, чтобы совпало очень многое.

Итак, с 12-ю очками шведы выйдут в четвертьфинал если:

– Россия проиграет в основное время Беларуси;

– Швейцария не наберет четыре очка в матчах против Беларуси и Великобритании;

– Чехия не победит Данию в основное время, а матч против Словакии не сведет хотя бы к овертайму. В противном случае, и чехи, и словаки будут выше шведов – чехи за счет победы в личной встрече, а словаки – по количеству набранных очков.

Ситуация очень плачевная для обеих сборных, которым играться в сенсации больше нельзя, иначе – позор. Канада никогда за всю историю выступлений на чемпионатах мира не опускалась ниже седьмого места, а невыход в четвертьфинал в Риге – это девятое место и ниже.

Шведы были девятыми один раз – в далеком 1937-м году. То есть, оставшись без четвертьфинала в Латвии они, как минимум, повторят свое худшее достижение в истории на мировых первенствах.

ЧМ-2021. Италия – Канада. Видео трансляция

ЧМ-2021. Беларусь – Швейцария. Видео трансляция

ЧМ-2021. Швеция – Словакия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Финляндия – Латвия. Видео трансляция

Александр Черненко
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сборная Канады (хоккей) сборная Швеции (хоккей) сборная Чехии (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

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