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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 3:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Анахайм Дакс 3:0 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Колорадо Эвеланш 0:5 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Перенесен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингс 1:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинс 1:2 Окончен
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18:30 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
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02:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
20:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
23:00 Аризона Койотис - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
23:00 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован

Хет-трик Пастрняка обеспечил «Бостону» победу над «Филадельфией», «Баффало» прервал шестиматчевую серию поражений

Результаты и видеообзоры игрового дня
Хоккей НХЛ
14 января 09:20
Хет-трик Пастрняка обеспечил «Бостону» победу над «Филадельфией», «Баффало» прервал шестиматчевую серию поражений
Давид Пастрняк / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан–Хосе» – «Рейнджерс» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 Крайдер (Зибанежад, Фокс) – 10:25 ГМ,

0:2 Шнайдер (Строум, Хытил) – 41:27,

0:3 Крайдер (Руни) – 59:32,

Вратари: Хилл – Шестеркин.

«Лос–Анджелес» – «Питтсбург» – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

0:1 Летанг (Симон, Дюмулин) – 04:42,

1:1 Копитар (Аяфалло) – 13:48,

2:1 Браун (Мур, Дурзи) – 34:32 ГБ,

2:2 Зохорна (Блюгер, Раведел) – 41:37,

3:2 Андерсон (Копитар, Кемпе) – 43:07,

4:2 Арвидссон (Мур, Даути) – 43:17,

5:2 Копитар (Аяфалло, Дурзи) – 44:30,

6:2 Дурзи (Браун, Купари) – 58:20,

Вратари: Куик – Джарри.

«Калгари» – «Оттава» – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 Пол (Форментон) – 01:43,

0:2 Пол (Браун, Форментон) – 16:37,

0:3 Батерсон (Ткачук) – 39:03,

1:3 Ткачук (Танев, Годро) – 40:47,

1:4 Браун – 44:52,

Вратари: Маркстрем – Мюррей.

«Чикаго» – «Монреаль» – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 Кубалик (Тэйвз, Стиллмэн) – 07:42,

1:1 Питри (Лехконен, Романов) – 32:41,

1:2 Хоффман (Кофилд, Широ) – 38:16 ГБ,

2:2 Кейн (Густафссон, Дебринкат) – 42:21 ГБ,

3:2 Курашев (Хагель, Густафссон) – 62:24,

Вратари: Флери – Монтембо.

«Сент–Луис» – «Сиэтл» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 Веннберг (Донато, Суси) – 15:00,

1:1 Томас (Саад, Круг) – 41:29,

2:1 Бучневич (Барбашев, Кайру) – 45:30 ГБ,

Вратари: Хуссо – Грубауэр.

«Нэшвилл» – «Баффало» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 Янковски (Пизик) – 05:30,

1:1 Дюшен (Джохансен, Йоси) – 33:12 ГБ,

1:2 Скиннер (Козенс, Окпосо) – 38:18 ГБ,

1:3 Скиннер (Так) – 47:59,

1:4 Хиностроза (Хагг) – 58:46,

Вратари: Сарос – Делл.

«Детройт» – «Виннипег» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 Копп (Свечников, Самберг) – 05:41,

0:2 Копп (Коннор, Шмидт) – 31:07,

0:3 Коннор – 57:29 ГМ,

Вратари: Неделькович – Хеллебак.

«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

0:1 Шарангович (Суббан, Уайт) – 09:43,

1:1 Бэйли (Паризе, Бовилье) – 18:59 ГБ,

2:1 Пелек (Паризе, Беллоуз) – 29:22,

2:2 Бастиан (Смит, Хишир) – 50:25 ГБ,

3:2 Барзал (Бэйли, Мэйфилд) – 55:07,

Вратари: Сорокин – Гиллис.

«Тампа-Бэй» – «Ванкувер» – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

1:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 03:16 ГБ,

1:1 Хаймор (Мотт) – 12:05,

2:1 Сирелли (Киллорн, Чернак) – 19:39,

3:1 Катчук (Колтон) – 51:24,

3:2 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 55:46,

4:2 Пойнт (Бельмар, Кучеров) – 58:44,

Вратари: Василевский – Демко.

«Каролина» – «Коламбус» – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

0:1 Бемстрем (Рословик, Бин) – 08:43,

0:2 Чинахов (Гавриков, Робинсон) – 31:56,

0:3 Лайне (Дженнер) – 44:26,

0:4 Чинахов (Робинсон, Курали) – 45:03,

0:5 Силлинджер (Бьоркстранд, Бин) – 45:33,

0:6 Рословик (Тексье) – 54:26,

Вратари: Андерсен (Лафонтейн) – Мерзликин.

«Бостон» – «Филадельфия» – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

1:0 Пастрняк (Хаула, Холл) – 01:51,

2:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 05:27 ГБ,

2:1 Аткинсон (Проворов, Йэндл) – 28:02 ГБ,

2:2 Фараби (Аткинсон, Йэндл) – 35:00,

3:2 Пастрняк (Макэвой) – 36:45 ГБ,

Вратари: Раск – Джонс.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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