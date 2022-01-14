Хет-трик Пастрняка обеспечил «Бостону» победу над «Филадельфией», «Баффало» прервал шестиматчевую серию поражений
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан–Хосе» – «Рейнджерс» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 Крайдер (Зибанежад, Фокс) – 10:25 ГМ,
0:2 Шнайдер (Строум, Хытил) – 41:27,
0:3 Крайдер (Руни) – 59:32,
Вратари: Хилл – Шестеркин.
«Лос–Анджелес» – «Питтсбург» – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
0:1 Летанг (Симон, Дюмулин) – 04:42,
1:1 Копитар (Аяфалло) – 13:48,
2:1 Браун (Мур, Дурзи) – 34:32 ГБ,
2:2 Зохорна (Блюгер, Раведел) – 41:37,
3:2 Андерсон (Копитар, Кемпе) – 43:07,
4:2 Арвидссон (Мур, Даути) – 43:17,
5:2 Копитар (Аяфалло, Дурзи) – 44:30,
6:2 Дурзи (Браун, Купари) – 58:20,
Вратари: Куик – Джарри.
«Калгари» – «Оттава» – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 Пол (Форментон) – 01:43,
0:2 Пол (Браун, Форментон) – 16:37,
0:3 Батерсон (Ткачук) – 39:03,
1:3 Ткачук (Танев, Годро) – 40:47,
1:4 Браун – 44:52,
Вратари: Маркстрем – Мюррей.
«Чикаго» – «Монреаль» – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 Кубалик (Тэйвз, Стиллмэн) – 07:42,
1:1 Питри (Лехконен, Романов) – 32:41,
1:2 Хоффман (Кофилд, Широ) – 38:16 ГБ,
2:2 Кейн (Густафссон, Дебринкат) – 42:21 ГБ,
3:2 Курашев (Хагель, Густафссон) – 62:24,
Вратари: Флери – Монтембо.
«Сент–Луис» – «Сиэтл» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
0:1 Веннберг (Донато, Суси) – 15:00,
1:1 Томас (Саад, Круг) – 41:29,
2:1 Бучневич (Барбашев, Кайру) – 45:30 ГБ,
Вратари: Хуссо – Грубауэр.
«Нэшвилл» – «Баффало» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
0:1 Янковски (Пизик) – 05:30,
1:1 Дюшен (Джохансен, Йоси) – 33:12 ГБ,
1:2 Скиннер (Козенс, Окпосо) – 38:18 ГБ,
1:3 Скиннер (Так) – 47:59,
1:4 Хиностроза (Хагг) – 58:46,
Вратари: Сарос – Делл.
«Детройт» – «Виннипег» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 Копп (Свечников, Самберг) – 05:41,
0:2 Копп (Коннор, Шмидт) – 31:07,
0:3 Коннор – 57:29 ГМ,
Вратари: Неделькович – Хеллебак.
«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
0:1 Шарангович (Суббан, Уайт) – 09:43,
1:1 Бэйли (Паризе, Бовилье) – 18:59 ГБ,
2:1 Пелек (Паризе, Беллоуз) – 29:22,
2:2 Бастиан (Смит, Хишир) – 50:25 ГБ,
3:2 Барзал (Бэйли, Мэйфилд) – 55:07,
Вратари: Сорокин – Гиллис.
«Тампа-Бэй» – «Ванкувер» – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
1:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 03:16 ГБ,
1:1 Хаймор (Мотт) – 12:05,
2:1 Сирелли (Киллорн, Чернак) – 19:39,
3:1 Катчук (Колтон) – 51:24,
3:2 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 55:46,
4:2 Пойнт (Бельмар, Кучеров) – 58:44,
Вратари: Василевский – Демко.
«Каролина» – «Коламбус» – 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
0:1 Бемстрем (Рословик, Бин) – 08:43,
0:2 Чинахов (Гавриков, Робинсон) – 31:56,
0:3 Лайне (Дженнер) – 44:26,
0:4 Чинахов (Робинсон, Курали) – 45:03,
0:5 Силлинджер (Бьоркстранд, Бин) – 45:33,
0:6 Рословик (Тексье) – 54:26,
Вратари: Андерсен (Лафонтейн) – Мерзликин.
«Бостон» – «Филадельфия» – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
1:0 Пастрняк (Хаула, Холл) – 01:51,
2:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 05:27 ГБ,
2:1 Аткинсон (Проворов, Йэндл) – 28:02 ГБ,
2:2 Фараби (Аткинсон, Йэндл) – 35:00,
3:2 Пастрняк (Макэвой) – 36:45 ГБ,
Вратари: Раск – Джонс.