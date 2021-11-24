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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 2:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 1:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 3-й период
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:2 3-й период
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 Перерыв
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ХК «Донбасс»: «Снятие нас с чемпионата стало финальной точкой в череде неправомерных решений ФХУ»

Официальное заявление донецкого клуба
Хоккей УХЛ
24 ноября 15:13
ХК «Донбасс»: «Снятие нас с чемпионата стало финальной точкой в череде неправомерных решений ФХУ»

Сегодня, 24 ноября, Федерация хоккея Украины объявила о снятии хоккейных клубов «Донбасс» и «Краматорск» с чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В «Донбассе» уже отреагировали на решение дисциплинарного комитета ФХУ, назвав его неправомерным. Ниже приведена официальная позиция донецкого клуба по вопросу о дисквалификации с чемпионата:

«Сегодня, 24 ноября, Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии с чемпионата занимающего первую строчку турнирной таблицы хоккейного клуба «Донбасс».

Это решение стало финальной точкой в череде неправомерных решений ФХУ, нарушающих нормы дисциплинарного кодекса ФХУ, а также трудового законодательства Украины.

Отметим, что хоккейный клуб «Донбасс» более 10 лет является топовым клубом Украины, восемь раз дончане становились чемпионами Украины, ежегодно представляют нашу страну на международной арене.

«Донбасс» – единственный украинский клуб, который выступал в сильнейшей лиге Европы – Континентальной хоккейной лиге. За время выступлений в КХЛ за «Донбасс» играли такие звезды мирового хоккея как двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, Антон Бабчук, Евгений Дадонов, Сергей Варламов и многие другие хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

В сезоне 2012/13 дончане выиграли единственный на тот момент клубный европейский трофей – Континентальный кубок Международной федерации хоккея. До сих пор «Донбасс» остается единственным украинским клубом, которому покорилась данная высота.

Именно благодаря донецкому клубу, украинские болельщики смогли стать частью масштабного спортивного праздника – матчей хоккейной Лиги чемпионов. В мае 2021 года «Донбасс» получил Wild Card для участия в самом престижном европейском клубной турнире – Champions Hockey League.

Исключая «Донбасс» из состава участников чемпионата Украину по хоккею, ФХУ наносит непоправимый вред для развития всего украинского хоккея.

Донецкий клуб будет обращаться в Международную федерацию хоккея, а также Международный олимпийский комитет с просьбой детального изучения деятельности ФХУ за год.

Продолжая отстаивать свои права, ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе».


Источник: ХК Донбасс
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(Голосов: 6)

Теги

Донбасс ХК Краматорск ФХУ

Комментарии 3

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24 ноября 2021г. 17:47
"донбасс","краматорск",вроде и "белый барс".скорее всего присоединится и "мариуполь".останется "сокол",которому всё разрешено и ещё трое.кому нужен такой чемпионат.чего добились идиоты из федерации хоккея
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24 ноября 2021г. 17:45
поправте якщо не правий, якщо ліга підконтрольна фху розпадеться повністю то збірна має право виступати під егідою IIHF на ЧС?
0 0
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24 ноября 2021г. 17:52
необходимый минимум матчей сыгран. можно отчитаться.
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