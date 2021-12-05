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ХК «Сочи» в овертайме одолел минское «Динамо»

Результат и видеообзоры матча
Хоккей КХЛ
19:30
ХК «Сочи» в овертайме одолел минское «Динамо»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

ХК «Сочи» – «Динамо» Мн – 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Граовац (Алистров, Альмквист), 01:06

1:1 Глотов (Феоктистов, Мищенко), 05:03, ГБ

2:1 Колготин (Николаев, Александров), 09:51, ГМ

2:2 Бенгтссон (Варфоломеев, Теденбю), 10:59, ГБ

2:3 Теденбю (Мосалев), 28:59

3:3 Глотов (Мищенко), 39:50

4:3 Лайпон (Жабреев, Якс), 62:58

Вратари: Третьяк – Рыбар

Рене Тер Велде
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Динамо Минск ХК Сочи

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