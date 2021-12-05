«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
ХК «Сочи» в овертайме одолел минское «Динамо»
Результат и видеообзоры матча
Фото: КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
ХК «Сочи» – «Динамо» Мн – 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Граовац (Алистров, Альмквист), 01:06
1:1 Глотов (Феоктистов, Мищенко), 05:03, ГБ
2:1 Колготин (Николаев, Александров), 09:51, ГМ
2:2 Бенгтссон (Варфоломеев, Теденбю), 10:59, ГБ
2:3 Теденбю (Мосалев), 28:59
3:3 Глотов (Мищенко), 39:50
4:3 Лайпон (Жабреев, Якс), 62:58
Вратари: Третьяк – Рыбар
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