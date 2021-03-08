Хоккейные династии Украины: Отцы и Дети

Эксклюзив Игорь Чибирев, Олег Шафаренко, Александр Савицкий / Фото-коллаж - УХЛ

«Сокол» - «Донбасс» всего лишь два слова, но какое событие для украинского хоккея! Будет ли заброшенно в матче минимум шайб или будет настоящий фейерверк из голов – совсем неважно. В любом случае это противостояние будет интересным. Очный поединок принципиальных соперников – это отдельный мир, в котором обитает не только борьба, жестокость, победы и поражения, в нем присутствует связь между поколениями, а также настоящая дружба, которая продолжается уже полвека.

В последней игре «Сокола» и «Донбасса» была очень интересная судейская бригада, в которой присутствовали Шафаренко-старший, Чибирев-старший, а также Савицкий-старший – отцы известных в Украине тренеров: «Сокола», «Донбасса» и «Кременчуга».

Олег Шафаренко

Думаю, что это классно. Когда ты играешь, то об этом не думаешь, а вот после игры задумываешься. Хорошо, что Чибирев работает в «Донбассе», я в «Соколе». Отца Савицкого я помню еще с того времени, когда я был маленьким. Он объявлял хоккеистов на матчах МХЛ, мне было 7-8 лет. Тогда к нам приезжал новокузнецкий «Металлург», «Крылья Советов», «Динамо» из Латвии. Это только приятные и положительные эмоции.

Когда-то отцы Игоря, Олега и Александра водили на хоккей своих детей за руку, а сейчас их дети уже наставники трех команд, которые лидируют в чемпионате Украинской хоккейной лиги. Как и в детстве, им приятно, что папы приходят на них посмотреть.

Олег Шафаренко / Фото - УХЛ

Игорь Чибирев

Когда идет игра, то ты об этом не думаешь. Конечно, приятно, когда родители вокруг нас, но когда идет игра, то полностью в ней. Очень приятно их встречать перед игрой, а также после нее.

Отцы – друзья, даже несмотря на то, что их дети в разных лагерях.

Валерий Савицкий

Никогда никаких конфликтов у нас не было. Все мы воспринимаем спокойно. Также мы никогда не спорим. Мы взрослые люди, что спорить? (смеется). Я считаю, что наоборот нужно их слушать – они специалисты, как Шафаренко, так и Чибирев Виктор Васильевич.

Виктор Чибирев

Мы общаемся нормально. У нас никаких предвзятых отношений, мы смотрим на все, как оно есть.

Леонид Шафаренко

Мы смотрим нормально все это. Да, может в каких-то моментах и бывает что-то, но смотрим на все профессионально. Мы можем обменяться парой фраз на следующий день, как прошла игра, но не больше.

Александр Савицкий / Фото - УХЛ

Знают друг друга Игорь Чибирев, Олег Шафаренко, а также Александр Савицкий около 40 лет.

Виктор Чибирев

Сколько лет я даже уже не помню. Если не ошибаюсь, но где-то с года 1985. Я тогда работал с 67 годом и с 74. Тогда он мне стал помогать работать с 74 годом. Вот с тех пор мы все время вместе. С Валерием Ивановичем мы давно знакомы. Еще помню, когда игры проходили во «Дворце спорта». Валерий Иванович еще тогда детские игры немного судил. С тех пор я его и знаю, а это немало лет. Думаю, что около 40 лет.

Интересная ситуация сложилась у Виктора Чибирева – он директор ДЮСШ «Сокол», а его сын – главный тренер «Донбасса».

Валерий Савицкий

Я думаю, что он болеет просто за хоккей. Скажу между нами, что он никогда не показывает свое отношение к какой-то из команд. Он нейтральный такой, как судья.

Но отцовское сердце не обманешь.

Виктор Чибирев / Фото - УХЛ

Виктор Чибирев

Я не думаю за кого болеть. В первую очередь, я болею за своего сына, когда играет «Донбасс» против «Сокола». А в другие дни я за «Сокол».

Леонид Шафаренко гордится, как своим сыном, так и сыном своего друга – Виктора.

Леонид Шафаренко

Я к этому отношусь более профессионально. Мне интересен сам хоккей, сама игра, как играют команды. То, что наши воспитанники выросли и теперь работают в этих командах, я считаю, нормально и почетно. Это уровень школы показывает, что они тогда занимались нормально. Достигли определенных высот в хоккее. Приятно видеть.

Та даже с таким огромным опытом в хоккее, которые имеют Виктор Чибирев, Валерий Савицкий и Леонид Шафаренко – взрослым сыновьям советов не дают, а также не навязывают виденье игры.

Олег Шафаренко

Он у меня скромный. У него был день рождение, а мы хотели ему сделать сюрприз, чтобы он сделал вбрасывание торжественное. Он отказался, не пошел.

Игорь Чибирев

Отец старается не вмешиваться. Он доверяет мне. Да, он может мне что-то подсказать, но это редко бывает. В основном он доверяет мне и моим решениям.