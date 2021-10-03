КХЛ. Ак «Барс» всухую обыграл «Салават» и другие результаты
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 Галимов, 17:55, ГМ
2:0 Бурмистров (Адамчук, Рукавишников), 59:05, ПВ
Вратари: Бобков – Метсола.
«Спартак» – «Северсталь» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 Широков (Ручкин), 16:21
2:0 Виртанен (Лехтеря), 26:08
Вратари: Красиков – Шугаев.
«Динамо» Мск – «Металлург» Мг 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0:1 Минулин (Голдобин, Зернов), 01:37
1:1 Клинкхаммер (О'Делл, Шипачев), 22:53, ГБ
1:2 Голдобин (Земченок), 27:39
1:3 Голдобин (Лайпсик), 42:09
2:3 Клинкхаммер (Ефремов), 54:40, ГМ
2:4 Голдобин, 57:08
Вратари: Бочаров – Олкинуора.
«Локомотив» – «Барыс» 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
0:1 Волк (Мартинссон, Лилья), 10:02, ГМ
0:2 Берглунд (Альсинг, Куник), 12:27
1:2 Полунин (Коршков, Осипов), 14:04
2:2 Кудрявцев, 18:55, ГМ
2:3 Диц (Куник, Мартинссон), 35:12, ГБ
3:3 Каюмов, 35:47
4:3 Полунин (Коршков), 53:29
Вратари: Исаев – Ортио.
ХК «Сочи» – «Динамо» Мн 3:7 (1:1, 1:3, 1:3)
0:1 Горбунов (Альмквист, Воронин), 09:26
1:1 Якс (Мищенко, Петьков), 19:41, ГБ
1:2 Алистров (Линдхольм, Граовац), 21:34
2:2 Точицкий (Мищенко, Якс), 22:19, ГБ
2:3 Бенгтссон (Бек, Граовац), 28:03
2:4 Кемпе (Суворов, Сапего), 36:08
2:5 Варфоломеев (Воронин), 43:27
3:5 Точицкий (Якс), 47:28, ГБ
3:6 Кемпе (Бенгтссон, Бек), 49:12, ГБ
3:7 Варфоломеев (Усов, Теденбю), 59:22
Вратари: Хелльберг (Третьяк, 43:27) – Колосов.
СКА – «Нефтехимик» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 Марченко, 37:34, Б
2:0 Моисеев, 59:43, ПВ
Вратари: Юханссон – Туохимаа.
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