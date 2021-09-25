КХЛ. «Торпедо» нанесло «Динамо» дебютное поражение в сезоне
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Барыс» – «Сибирь» 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 Диц (Старченко, Волк), 20:36, ГБ
1:1 Комаров (Сетдиков, Кручинин), 33:43
2:1 Старченко (Михайлис), 64:03, ГБ
Вратари: Ортио – Сятери.
«Металлург» – ЦСКА 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 Голдобин (Зернов, Пашнин), 08:40
2:0 Карпов (Хульстрем, Голдобин), 22:28, ГБ
3:0 Карри (Кошелев, Чибисов), 43:01
4:0 Лайпсик (Пашнин), 58:32, ПВ
Вратари: Кошечкин – Федотов.
«Автомобилист» – «Трактор» 1:2 ШБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 Ткачев (Основин, Бэйлен), 52:38
1:1 Шумаков (Арзамасцев, Макеев), 53:52
1:2 Гика, 65:00, ШБ
Вратари: Галкин – Вилл.
«Йокерит» – ХК «Сочи» 4:2 (1:0, 2;0, 1:2)
1:0 Бьернинен (Хольм, Шредер), 19:51, ГБ
2:0 Лескинен (Иконен), 21:26
3:0 Кивисте (О Нилл, Фриман),39:16
4:0 Норман (Турунен, Юнттила), 42:58
4:1 Якимов (Жабреев), 51:11
4:2 Руденков (Пилипенко), 58:51
Вратари: Ювонен – Третьяк.
«Торпедо» – «Динамо» Москва 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
1:0 Жафяров (Гривик, Леннстрем), 24:05
2:0 Тянулин, 25:08
2:1 О Делл (Клинкхаммер, Галиев), 47:58, ГБ
3:1 Веряев (Чехович), 49:11
3:2 Войнов (Шипачев, Клинкхаммер), 49:48
4:2 Гончарук (Шенфельд), 59:24, ПВ
Вратари: Кочетков – Бочаров.
«Витязь» – «Амур» 4:1 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 Смолин (Лямин, Малыхин), 11:27, ГБ
2:0 Оямяки (Малыхин), 16:14, ГБ
3:0 Одетт (Оямяки), 22:59
4:0 Аалтонен (Одетт), 32:17
4:1 Файзуллин (Горшков, Йордан), 46:52, ГБ
Вратари: Ежов – Аликин.
«Локомотив» – «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 Рафиков (Ильенко, Кудрявцев), 01:49
2:0 Красковский (Полунин, Коршков), 30:10
2:1 Хартикайнен, 39:39, ГБ
2:2 Маннинен (Шмелев, Гранлунд), 58:37
2:3 Маннинен (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28
Вратари: Паскуале – Метсола.
«Динамо» Минск – СКА 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 Хуснутдинов, 22:55
1:1 Горбунов (Воронин, Усов), 27:16
1:2 Бурдасов (Фальковский), 64:10
Вратари: Колосов – Юханссон.
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