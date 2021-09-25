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КХЛ. «Торпедо» нанесло «Динамо» дебютное поражение в сезоне

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Хоккей КХЛ
20:33
КХЛ. «Торпедо» нанесло «Динамо» дебютное поражение в сезоне
Фото: пресс-служба «Торпедо»

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Барыс» – «Сибирь» 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Диц (Старченко, Волк), 20:36, ГБ

1:1 Комаров (Сетдиков, Кручинин), 33:43

2:1 Старченко (Михайлис), 64:03, ГБ

Вратари: Ортио – Сятери.

«Металлург» – ЦСКА 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 Голдобин (Зернов, Пашнин), 08:40

2:0 Карпов (Хульстрем, Голдобин), 22:28, ГБ

3:0 Карри (Кошелев, Чибисов), 43:01

4:0 Лайпсик (Пашнин), 58:32, ПВ

Вратари: Кошечкин – Федотов.

«Автомобилист» – «Трактор» 1:2 ШБ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 Ткачев (Основин, Бэйлен), 52:38

1:1 Шумаков (Арзамасцев, Макеев), 53:52

1:2 Гика, 65:00, ШБ

Вратари: Галкин – Вилл.

«Йокерит» – ХК «Сочи» 4:2 (1:0, 2;0, 1:2)

1:0 Бьернинен (Хольм, Шредер), 19:51, ГБ

2:0 Лескинен (Иконен), 21:26

3:0 Кивисте (О Нилл, Фриман),39:16

4:0 Норман (Турунен, Юнттила), 42:58

4:1 Якимов (Жабреев), 51:11

4:2 Руденков (Пилипенко), 58:51

Вратари: Ювонен – Третьяк.

«Торпедо» – «Динамо» Москва 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

1:0 Жафяров (Гривик, Леннстрем), 24:05

2:0 Тянулин, 25:08

2:1 О Делл (Клинкхаммер, Галиев), 47:58, ГБ

3:1 Веряев (Чехович), 49:11

3:2 Войнов (Шипачев, Клинкхаммер), 49:48

4:2 Гончарук (Шенфельд), 59:24, ПВ

Вратари: Кочетков – Бочаров.

«Витязь» – «Амур» 4:1 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 Смолин (Лямин, Малыхин), 11:27, ГБ

2:0 Оямяки (Малыхин), 16:14, ГБ

3:0 Одетт (Оямяки), 22:59

4:0 Аалтонен (Одетт), 32:17

4:1 Файзуллин (Горшков, Йордан), 46:52, ГБ

Вратари: Ежов – Аликин.

«Локомотив» – «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 Рафиков (Ильенко, Кудрявцев), 01:49

2:0 Красковский (Полунин, Коршков), 30:10

2:1 Хартикайнен, 39:39, ГБ

2:2 Маннинен (Шмелев, Гранлунд), 58:37

2:3 Маннинен (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28

Вратари: Паскуале – Метсола.

«Динамо» Минск – СКА 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 Хуснутдинов, 22:55

1:1 Горбунов (Воронин, Усов), 27:16

1:2 Бурдасов (Фальковский), 64:10

Вратари: Колосов – Юханссон.

Сергей Остапенко
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