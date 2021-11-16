Кобылев вернулся в «Донбасс»

28-летний защитник выступал за дончан в сезонах-2019/20 и 2020/21

Фото: ХК Донбасс

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 28-летним российским защитником Романом Кобелевым. Соглашение рассчитано на 1 год.

Хоккеист уже выступал за донецкий клуб в сезонах-2019/20 и 2020/21. Вместе с дончанами Кобелев стал чемпионом Украины в сезоне-2020/21. В том чемпионском сезоне Роман стал самым результативным защитником плей-офф.

Кобелев является воспитанником кирово-чепецкого хоккея. Профессиональную карьеру начинал в родном городе, выступая за клуб МХЛ «Олимпия».

213 игр в Молодежной хоккейной лиге, 303 матча в Высшей хоккейной лиге, 56 поединков в Украинской хоккейной лиге.

Обладатель Кубка Братины в составе «Динамо» Балашиха в сезоне-2016/17, также выступал за «МВД» Балашиха, «Горняк» Учалы, «Химик» Воскресенск и «Динамо» Тверь.

Текущий сезон начал в составе румынского клуба «Háromszéki Ágyúsok», но не провел ни одного матча.

В составе «Донбасса» будет выступать под номером «43».