«Краматорск» разгромил «Белый Барс» в матче с 11-ю шайбами

Краматорчане забросили по 3 шайбы во всех периодах

Фото: uhl.ua

В рамках регулярного чемпионата УХЛ состоялся матч между «Белым Барсом» и «Краматорском».



Первый период прошел под диктовку гостей. На перерыв краматорчане ушли с преимуществом в три шайбы – отметились Таран, Мальцев и Семенов.

Хозяева неплохо начали вторую 20-минутку и сумели вскрыть редуты «Краматорска» – первую шайбу «барсов» забросил Удовиченко. Но после экватора матча гости вновь перехватили инициативу и вновь забросили трижды усилиями Кобыльника, Столяренко и Жвачкина.

В третьем периоде также было 4 гола – по второй шайбе забросили Мальцев и Кобыльник, и по разу прошили вратарей Гриценко и Качан.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Белый Барс» – «Краматорск» 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)

Шайбы:

0:1 Столяренко (Таран, Сергиевский), 07:07;

0:2 Мальцев (Гриценко, Семенов, больш.), 09:30;

0:3 Семенов (Жвачкин, Алексюк), 19:29;

1:3 Удовиченко (Гребеник, Козловский, больш.), 30:03;

1:4 Ковалев (Калиничев, Геворкян), 33:21;

1:5 Столяренко (Сергиевский, Мальцев), 34:21;

1:6 Жвачкин (Гриценко, Семенов), 37:28;

1:7 Кобыльник (Жвачкин, Семенов), 41:07;

1:8 Гриценко (Калиничев, Ваулин), 44:20;

2:8 Качан (Гребеник, Бородай), 49:57;

2:9 Мальцев (Семенов, больш.), 56:49;

Вратари: Полгородник (Сушак – с 34:21) – Кучер (Макаренко).