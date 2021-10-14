«Краматорск» «всухую» обыграл «Рулав Одд»

В ворота харьковчан забросили четыре шайбы

Фото: uhl.ua

В рамках 9-о тура регулярного чемпионата УХЛ «Краматорск» переиграл «Рулав Одд».



Заброшенных шайб в матче пришлось ждать до экватора матча. На 31-й минуте Николай Столяренко открыл счет в матче. Под занавес второго периода гости усилиями Игорь Калинычева удвоили преимущество в матче.

Еще по разу в воротах Петрова отметились Денис Ковалёв и Илья Бабрусев, установив финальный счет матча – 4:0.

УХЛ. 9-й тур

«Рулав Одд» – «Краматорск» 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Столяренко (Градович, Бабрусев) 30:26

0:2 Калинычев (Градович) 39:49

0:3 Ковалёв (Сергиевский) 54:44

0:4 Бабрусев 59:05

«Рулав Одд»: Петров (Качула); Пугачёв (А) - Лесников, Александров - Жигалов, Фроленко - Канаплин, Мельников - Шамардин; Басков - Секирко (К) - Егоров, Бондаренко - Савенков - Сурсов (А), Луговой - Лапков - Кича, Ефимов - Пойманов - Абаджян.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Таран (А) - Бабрусев, Мальцев - Алексюк, Афанасьев - Сирченко, Суховольский; Столяренко (К) - Ковалев - Градович, Гриценко - Семёнов - Кобыльник, Геворкян - Калинычев - Середницкий, Жвачкин (А) - Сергиевский - Говорушко.