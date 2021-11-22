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«Кременчуг» одержал волевую победу, обыграв «Сокол» на выезде

Кременчужане смогли совершить камбэк в Киеве
Хоккей УХЛ
22 ноября 20:50
«Кременчуг» одержал волевую победу, обыграв «Сокол» на выезде
Фото: УХЛ

В Киеве состоялся матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались лидеры сезона – «Сокол» принимал «Кременчуг».

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, которое во втором игровом отрезке превратилось в заброшенные шайбы. На 29-й минуте Александр Павленко реализовал численное преимущество киевлян, а спустя четыре минуты первым голом в сезоне отметился молодой форвард «Сокола» Денис Гончаренко.

На старте третьего периода «Кременчуг» дважды отметился в воротах Артура Оганджаняна, по голу на свой счет записали Тимур Гриценко и Давид Григорян. На 51-й минуте Антон Кошелев вывел «» горожан" вперёд, а финальный счёт установил Александр Коробов, забросивший в большинстве.

Следующие матчи чемпионата УХЛ состоятся завтра, 23 ноября. В 18:30 «Донбасс» сыграет с «Краматорском» (трансляция – XSPORT+), а в 19:30 «Мариуполь» принимает «Рулав Одд» (трансляция – сайт XSPORT.ua).

«Сокол» – «Кременчуг» 2:4 (0:0; 2:0; 0:4)

Шайбы:

1:0 Павленко (Сысак, Андрущенко - больш.), 28:01.

2:0 Гончаренко (Давыдов, Симчук), 32:16.

2:1 Гриценко (Грицких, Савченко - больш.), 41:33.

2:2 Григорян (Гриценко), 43:49.

2:3 Кошелев (Серанов, Горлушко), 50:08.

2:4 Коробов (Денискин, Дубинин - больш.), 56:58.

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Герцик - Мажуга, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Алексеев, Логач - Гончаренко; Елисеенко - Кузьменко - Михнов (К), Рубан - Нименко (А) - Павленко, Андрущенко (А) - Симчук - Васильев, Панченко - Смирнов - Давыдов.

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин); Яковлев - Григорян, Серанов - Ворона, Савицкий - Савченко, Сеник - ; Коробов - Дубинин - Денискин, Грицких - Забавин - Гриценко, Горлушко - Никулин - Хришпенц, Кошелев - Сибилевич - Варава.

Рене Тер Велде
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