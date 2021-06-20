«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли
Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграл «Тампу» и вновь вернул равенство в серии
Чемпионы были близки к переведению матча в овертайм
"Айлендерс" обыграл "ТАмпу" / фото - Getty Images
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
1:0 Бэйли (Бовилье, Нелсон) – 25
2:0 Барзэл (Пелек, Клаттербак) – 33
3:0 Мартин (Пелек, Клаттербак) – 37
3:1 Пойнт (Чернак, Палат) – 43
3:2 Джонсон (Макдона, Кучеров) – 46
Вратари: Варламов 28/30 – Ан. Василевский 27/30.
Счет в серии: 2:2
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