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Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграл «Тампу» и вновь вернул равенство в серии

Чемпионы были близки к переведению матча в овертайм
Хоккей НХЛ
08:21
Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграл «Тампу» и вновь вернул равенство в серии
"Айлендерс" обыграл "ТАмпу" / фото - Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

1:0 Бэйли (Бовилье, Нелсон) – 25

2:0 Барзэл (Пелек, Клаттербак) – 33

3:0 Мартин (Пелек, Клаттербак) – 37

3:1 Пойнт (Чернак, Палат) – 43

3:2 Джонсон (Макдона, Кучеров) – 46

Вратари: Варламов 28/30 – Ан. Василевский 27/30.

Счет в серии: 2:2


Антон Кривенко
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Теги

Айлендерс – Тампа-Бэй Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс

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