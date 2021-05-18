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Кубок Стэнли. «Бостон» сравнял счет в серии с «Вашингтоном», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»

Обладатель Президентского кубка «Колорадо» обыграл «Сент-Луис»
Хоккей НХЛ
18 мая 08:15
Кубок Стэнли. «Бостон» сравнял счет в серии с «Вашингтоном», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»
Радость игроков «Бостона» / Фото: twitter.com/NHLBruins

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Вашингтон» – «Бостон» 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) Счет в серии – 1:1

Шайбы:

0:1 Дебраск (Койл, Ритчи) 05:05

1:1 Оши (Овечкин, Карлсон) 06:31 ГБ

1:2 Бержерон (Пастрняк) 09:21

2:2 Хэтэуэй (Орлов, Эллер) 16:42

3:2 Хэтэуэй (Орлов, Хагелин) 47:04

3:3 Холл (Смит, Грызлик) 57:11

3:4 Маршан (Грызлик, Крейчи) 60:3

Вратари: Андерсон – Раск

«Каролина» – «Нэшвилл» 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Счет в серии – 1:0

Шайбы:

0:1 Форсберг (Джохансен, Эллис) 12:14

1:1 Терявяйнен (Песке, Лоренц) 13:41

2:1 Стаал (Песке) 24:19

2:2 Хаула (Дюшейн, Каррье) 28:41

3:2 Нидеррайтер (Нечас, Трочек) 42:26

4:2 Стаал 48:00

5:2 Свечников 58:13 ПВ

Вратари: Неделькович – Сарос

«Колорадо» – «Сент-Луис» 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Счет в серии – 1:0

Шайбы:

1:0 Макар (Рантанен), 15:15 ГБ

1:1 Кайру (Томас, Барбашев), 36:31

2:1 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен), 40:30

3:1 Ландескуг (Жирар, Маккиннон), 48:30

4:1 Маккиннон (Ландескуг), 59:20 ПВ

Вратари: Грубауэр – Биннингтон

Олег Шумейко-младший
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