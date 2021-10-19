«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
«Мариуполь» в домашних стенах переиграл «Кременчуг»
Благодаря этой победе «стальные чайки» вошли в тройку лидеров турнирной таблицы
«Мариуполь» – «Кременчуг» / Фото - УХЛВ Мариуполе завершился матч 11-го тура УХЛ, в котором местный одноименный клуб принимал «Кременчуг».
В первом периоде броском от синей линии счет в матче открыл защитник гостей Всеволод Толстушко, однако, спустя 4 минуты, Марк Калейниковас сравнял счет, реализовав двойное численное преимущество.
Во второй 20-минутке Владимир Чердак вывел «Мариуполь» вперед, однако «горожане» ответили шайбой Артема Дубинина. На второй перерыв команды ушли уже не при равном счете на табло – Элиезер Щербатов забросил свою седьмую шайбу в последних трех матчах УХЛ.
В оставшееся время «Кременчуг» был более агрессивен за своего соперника, однако «Мариуполю» удалось удвоить свое преимущество. За 36 секунд до конца основного времени встречи Роман Благой отправил шайбу в пустые ворота, установив итоговый счет на табло – 4:2.
Благодаря этой победе, «стальные чайки» обошли «Донбасс» и «Краматорск», и вышли на третье место в турнирной таблице УХЛ.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Мариуполь» – «Кременчуг» 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)
Шайбы:
0:1 Толстушко (Гриценко, Грицких – больш.), 13:38
1:1 Калейниковас (Благой, Алексеев – двойное больш.), 17:43
2:1 Чердак (Калейниковас, Костиков), 25:10
2:2 Дубинин (Савченко, Коробов), 37:51
3:2 Щербатов (Мазур, Милехин), 39:30
4:2 Благой (Казаковцев, Лызин – пустые ворота), 59:24
Вратари: Дуве (Короваев – с 37:51) – Боярчук (Гордюшин)