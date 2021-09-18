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«Металлург» на выезде победил «Амур», «Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо»

«Барыс» в серии буллитов уступил «Йокериту»
Хоккей КХЛ
18 сентября 20:14
«Металлург» на выезде победил «Амур», «Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо»
«Салават Юлаев» – «Динамо» Минск / Фото - hcsalavat.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Металлург» 2:6 (2:0, 0:5, 0:1)

1:0 Йордан (Алексеев), 16:32

2:0 Терещенко (Ленц), 17:23

2:1 Никонцев (Майе, Пашнин), 24:50

2:2 Голдобин (Карпов), 28:00

2:3 Голдобин (Карпов, Хультстрем), 33:37, ГБ

2:4 Лайпсик (Карри), 36:09

2:5 Неколенко (Никонцев), 36:23

2:6 Кошелев, 43:57, ГМ

Вратари: Бартошак (Аликин) – Олкинуора.



«Салават Юлаев» – «Динамо» Минск 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 Гранлунд (Хартикайнен), 32:47

Вратари: Метсола – Колосов



«Трактор» - «Куньлунь Ред Стар» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 Тертышный (Бэйлен, Гика), 37:04

2:0 Бэйлен (Тертышный, Гика), 37:43

3:0 Тертышный (Калинин, Ткачев), 49:12, ГБ

3:1 Ип (Уэрек, Спроул), 52:36

4:1 Пулккинен (Ткачев), 58:57

Вратари: Гарипов (Вилл, 40:00; Гарипов, 40:47) – Лазушин



«Йокерит» – «Барыс» 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 Михайлис (Морроу), 03:19

1:1 Йенсен (О'Нилл, Шредер), 26:16, ГБ

2:1 Йенсен (О'Нилл, Фриман), 31:55

2:2 Фрэттин (Томас), 38:06, ГБ

3:2 Йоэнсуу, 65:00, ПБ

Вратари: Ювонен – Ортио



«Локомотив» – «Торпедо» 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

1:0 Буше (Алексеев), 09:07

1:1 Жафяров (Леннстрем, Агостино), 28:13, ГБ

2:1 Марченко (Алексеев, Каюмов), 45:03

3:1 Красковский (Коршков), 45:53

3:2 Миле (Пайгин), 55:12

3:3 Агостино (Жафяров, Хривик), 56:39

4:3 Буше (Алексеев, Марченко), 57:41

Вратари: Паскуале - Тихомиров



«Нефтехимик» – «Витязь» 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

0:1 Одетт (Яремчук, Антипин), 16:27

1:1 Хафизов (Кнот), 22:29, ГБ

2:1 Попов (Попов), 31:46

2:2 Лещенко (Антипин), 35:15, ГБ

3:2 Хайруллин, 46:57, ГБ

4:2 Пузанов (Галимов, Шутов), 47:30

5:2 Чивилев, 50:43, ГБ

Вратари: Иванников – Тодыков (Ежов, 50:43)



«Ак Барс» – ХК «Сочи» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 Петров (Линдхольм), 48:00

Вратари: Билялов – Третьяк

Владимир Кириченко
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Амур Металлург Мг Салават Юлаев Динамо Мн Трактор Куньлунь Ред Стар Йокерит Барыс Локомотив Москва Торпедо Нефтехимик Витязь Ак Барс ХК Сочи

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