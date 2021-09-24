Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»

Защитник «Белого Барса» – о подготовке команды к первому домашнему матчу

Фото: УХЛ

Защитник «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский поделился настроем команды на предстоящий домашний матч с «Рулав Одд»:

Какая обстановка в команде?

Команда рвется в бой, сказался результат прошлых игр на настроение команды. Поэтому хочется быстрее реабилитироваться.

Как думаешь, почему так много пропускаете и мало реализуете моментов?

Возможно, повлияла несыгранность команды, так как много новых и молодых ребят.

Как проходит подготовка к первому домашнему матчу?

Провели анализ прошлых двух матчей и сделали работу над ошибками.

Чего ожидать от команды в субботу?

Ждать быстрого и интересного хоккея, который любят наши болельщики!

Напомним, что завтра, 25 сентября, «Белый Барс» сыграет с «Рулав Одд». Начало поединка – в 13:00. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT+.