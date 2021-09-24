Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал

Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»

Защитник «Белого Барса» – о подготовке команды к первому домашнему матчу
Хоккей УХЛ
15:03
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
Фото: УХЛ

Защитник «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский поделился настроем команды на предстоящий домашний матч с «Рулав Одд»:

Какая обстановка в команде?

Команда рвется в бой, сказался результат прошлых игр на настроение команды. Поэтому хочется быстрее реабилитироваться.

Как думаешь, почему так много пропускаете и мало реализуете моментов?

Возможно, повлияла несыгранность команды, так как много новых и молодых ребят.

Как проходит подготовка к первому домашнему матчу?

Провели анализ прошлых двух матчей и сделали работу над ошибками.

Чего ожидать от команды в субботу?

Ждать быстрого и интересного хоккея, который любят наши болельщики!

Напомним, что завтра, 25 сентября, «Белый Барс» сыграет с «Рулав Одд». Начало поединка – в 13:00. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT+.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Белый Барс Рулав Одд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Шаманский: «Немного во втором периоде сломались, пошли удаления»
Хоккей УХЛ
22 сентября 08:59
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Хоккей УХЛ
22 сентября 08:49
«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
«Кременчуг» разгромил «Рулав Одд» в первом очном матче команд в УХЛ
Хоккей УХЛ
21 сентября 21:12
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Буценко: «Уменьшилось количество легионеров, и нехватка украинцев сказалась на нашей команде»
Хоккей УХЛ
21 сентября 07:59
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
Микульчик: «Эта заявка будет и на следующую игру. Ветеранам дадим отдохнуть, а молодежь посмотрим»
Хоккей УХЛ
21 сентября 07:45
Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»
Тотальное доминирование. «Донбасс» забросил 12 шайб в ворота «Белого Барса»
Хоккей УХЛ
20 сентября 20:58

Новости: Хоккей

УХЛ. «Днепр» — «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» — «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ
16:27
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
УХЛ
15:03
УХЛ. «Кременчуг» — «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ. «Кременчуг» — «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ
13:06
«Днепр» арендовал 18-летнего защитника из «Мариуполя»
«Днепр» арендовал 18-летнего защитника из «Мариуполя»
УХЛ
11:24
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
КХЛ
23 сентября 22:59
Российская звезда «Питтсбурга» выбыл на длительный срок из-за травмы
Российская звезда «Питтсбурга» выбыл на длительный срок из-за травмы
УХЛ
23 сентября 18:23
Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Пекин-2022
23 сентября 18:05
Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Хоккей в мире
23 сентября 15:58
IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
IIHF предоставила членство Тунису. Теперь 82 страны играют в большой хоккей
Хоккей в мире
23 сентября 15:14
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости