УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
Михаил-Максим Ядловский: «Команда рвется в бой»
Защитник «Белого Барса» – о подготовке команды к первому домашнему матчу
Фото: УХЛ
Защитник «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский поделился настроем команды на предстоящий домашний матч с «Рулав Одд»:
Какая обстановка в команде?
Команда рвется в бой, сказался результат прошлых игр на настроение команды. Поэтому хочется быстрее реабилитироваться.
Как думаешь, почему так много пропускаете и мало реализуете моментов?
Возможно, повлияла несыгранность команды, так как много новых и молодых ребят.
Как проходит подготовка к первому домашнему матчу?
Провели анализ прошлых двух матчей и сделали работу над ошибками.
Чего ожидать от команды в субботу?
Ждать быстрого и интересного хоккея, который любят наши болельщики!
Напомним, что завтра, 25 сентября, «Белый Барс» сыграет с «Рулав Одд». Начало поединка – в 13:00. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT+.