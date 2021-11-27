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02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

«Миннесота» разгромила «Виннипег», «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой»

«Анахайм» «всухую» обыграл «Оттаву», «Бостон» уступил «Рейнджерс»
Хоккей НХЛ
08:30
«Миннесота» разгромила «Виннипег», «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Рейнджерс» – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) 

1:0 Смит 15

1:1 Строум (Хант, Панарин) 20

2:1 Бержерон (Маршанд, Гжельчик) 27

2:2 Хант (Фокс, Линдгрен) 33

2:3 Панарин (Строум, Готье) 52

2:4 Лафреньер (Фокс, Готье) 57

2:5 Труба 60

Вратари: Сваймен 26/30 – Шестеркин 34/36.

«Чикаго» – «Сент-Луис» – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

0:1 Бучневич (Фолк, Кайру) 2

0:2 Барбашев (Бучневич, Томас) 17

1:2 Хайра (Джонсон, Хардман) 22

2:2 Хэйгл (Тэйвс, Джонс) 55

3:2 Дебринкат (Джонс, Кэйн) 62

Вратари: Ланкинен 23/25 – Биннингтон 24/27.

«Филадельфия» – «Каролина» – 3:6 (2:1, 1:4, 0:1) 

1:0 Проворов (Жиру) 2

1:1 Ахо (Терявяйнен) 14

2:1 Фараби 18

3:1 Ристолайнен (Эткинсон, Фрост) 22

3:2 Ахо (Пеши, Нечас) 22

3:3 Фаст (Коул, Нидеррайтер) 22

3:4 Котканиеми (Деанджело, Джарвис) 26

3:5 Лоренц (Котканиеми, Деанджело) 37

3:6 Свечников (Шей, Дж.Стаал) 45

Вратари: Харт 30/36 – Раанта 20/23.

«Миннесота» – «Виннипег» – 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

1:0 Голигоски (Штурм, Дьюхэйм) 2

2:0 Зукарелло-Асен (Капризов, Куликов) 8

3:0 Хартман (Капризов) 23

4:0 Зукарелло-Асен (Брудин, Капризов) 23

5:0 Меррилл (Годро, Фиала) 30

6:0 Дамба (Питлик, Фолиньо) 52

6:1 Дюбуа (Комри, Шмидт) 56

7:1 Капризов (Фиала) 56

Вратари: Тэлбот 30/31 – Комри 21/24, Хеллибак 10/14.

«Анахайм» – «Оттава» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 Лундстрем (Ракелль) 17

2:0 Грант (Сильверберг) 31

3:0 Терри (Зеграс) 40 

4:0 Ракелль (Милано, Зеграс) 50

Вратари: Столарц 34/34 – Форсберг 29/33.

«Вашингтон» – «Флорида» – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

0:1 Юбердо 20

1:1 Уилсон (Кузнецов, Карлсон) 22

2:1 Овечкин (Протас, Уилсон) 23

3:1 Овечкин (Кузнецов, Протас) 24

3:2 Райнхарт (Монтур, Уигар) 27

4:2 Овечкин (Уилсон, Кузнецов) 45

4:3 Верхаг (Форслинг) 46

Вратари: Самсонов 19/22 – Бобровский 19/22, Найт 6/7.

«Нэшвилл» – «Нью-Джерси» – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

1:0 Йоси (Каррье, Джохансен) 8

2:0 Томазино (Йоси, Казинс) 24

3:0 Гранлунд (Форсберг, Дюшен) 47

3:1 Юнссон (Братт, Мерсер) 52

4:1 Каррье (Джохансен) 59

4:2 Татар (Юнссон) 60

Вратари: Сарос 23/25 – Дж.Бернье 27/30.

«Тампа-Бэй» – «Сиэтл» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 Бельмар (Хедман, Перри) 3

2:0 Колтон (Катчук, Рутта) 22

3:0 Стэмкос (Палат) 52

Вратари: Ан. Василевский 17/17 – Грубауэр 23/26.

«Коламбус» – «Ванкувер» – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

1:0 Нюквист 14

1:1 Подколзин (Даулинг) 20

2:1 Боквист (Бэйрьютер, Силлинджер) 27

2:2 Мотт (Чейссон, Хьюз) 39

3:2 Рословик (Гавриков, Ворачек) 47

4:2 Доми (Гавриков, Нюквист) 59

Вратари: Мерзликин 39/41 – Демко 17/20.

«Баффало» – «Монреаль» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

1:0 Томпсон (Скиннер, Олофссон) 5

1:1 Андерсон 13

2:1 Икин (Хиностроза) 30

3:1 Окпосо (Икин) 36

4:1 Томпсон (Олофссон, Скиннер) 44

Вратари: Токарски 25/26 – Монтембо 35/39.

«Айлендерс» – «Питтсбург» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 

0:1 Капанен (Генцел, Кросби) 37

Вратари: Сорокин 29/30 – Джерри 25/25.

«Даллас» – «Колорадо» – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1:0 Павелски (Клингберг, Робертсон) 2

2:0 Павелски (Хинтц) 2

3:0 Гурьянов (Сутер, Хейсканен) 35

3:1 Макар (Тэйвс, Ландескуг) 57

Вратари: Эттинджер 32/33, Холтби 4/4 – Кюмпер 19/22.

«Сан-Хосе» – «Торонто» – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0, 0:0)

0:1 В. Нюландер (Райлли, Таварес) 2

1:1 Бонино (Карлссон, Грегор) 5

1:2 Симмондс (Ричи, Кемпф) 6

1:3 Мэттьюс (Лильегрен, Бантинг) 25

1:4 Таварес (Марнер, В. Нюландер) 31

Вратари: Раймер 13/17, Хилл 16/16 – Уолл 34/35.

Рене Тер Велде
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