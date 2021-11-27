«Миннесота» разгромила «Виннипег», «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Рейнджерс» – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
1:0 Смит 15
1:1 Строум (Хант, Панарин) 20
2:1 Бержерон (Маршанд, Гжельчик) 27
2:2 Хант (Фокс, Линдгрен) 33
2:3 Панарин (Строум, Готье) 52
2:4 Лафреньер (Фокс, Готье) 57
2:5 Труба 60
Вратари: Сваймен 26/30 – Шестеркин 34/36.
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
0:1 Бучневич (Фолк, Кайру) 2
0:2 Барбашев (Бучневич, Томас) 17
1:2 Хайра (Джонсон, Хардман) 22
2:2 Хэйгл (Тэйвс, Джонс) 55
3:2 Дебринкат (Джонс, Кэйн) 62
Вратари: Ланкинен 23/25 – Биннингтон 24/27.
«Филадельфия» – «Каролина» – 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)
1:0 Проворов (Жиру) 2
1:1 Ахо (Терявяйнен) 14
2:1 Фараби 18
3:1 Ристолайнен (Эткинсон, Фрост) 22
3:2 Ахо (Пеши, Нечас) 22
3:3 Фаст (Коул, Нидеррайтер) 22
3:4 Котканиеми (Деанджело, Джарвис) 26
3:5 Лоренц (Котканиеми, Деанджело) 37
3:6 Свечников (Шей, Дж.Стаал) 45
Вратари: Харт 30/36 – Раанта 20/23.
«Миннесота» – «Виннипег» – 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
1:0 Голигоски (Штурм, Дьюхэйм) 2
2:0 Зукарелло-Асен (Капризов, Куликов) 8
3:0 Хартман (Капризов) 23
4:0 Зукарелло-Асен (Брудин, Капризов) 23
5:0 Меррилл (Годро, Фиала) 30
6:0 Дамба (Питлик, Фолиньо) 52
6:1 Дюбуа (Комри, Шмидт) 56
7:1 Капризов (Фиала) 56
Вратари: Тэлбот 30/31 – Комри 21/24, Хеллибак 10/14.
«Анахайм» – «Оттава» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 Лундстрем (Ракелль) 17
2:0 Грант (Сильверберг) 31
3:0 Терри (Зеграс) 40
4:0 Ракелль (Милано, Зеграс) 50
Вратари: Столарц 34/34 – Форсберг 29/33.
«Вашингтон» – «Флорида» – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
0:1 Юбердо 20
1:1 Уилсон (Кузнецов, Карлсон) 22
2:1 Овечкин (Протас, Уилсон) 23
3:1 Овечкин (Кузнецов, Протас) 24
3:2 Райнхарт (Монтур, Уигар) 27
4:2 Овечкин (Уилсон, Кузнецов) 45
4:3 Верхаг (Форслинг) 46
Вратари: Самсонов 19/22 – Бобровский 19/22, Найт 6/7.
«Нэшвилл» – «Нью-Джерси» – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
1:0 Йоси (Каррье, Джохансен) 8
2:0 Томазино (Йоси, Казинс) 24
3:0 Гранлунд (Форсберг, Дюшен) 47
3:1 Юнссон (Братт, Мерсер) 52
4:1 Каррье (Джохансен) 59
4:2 Татар (Юнссон) 60
Вратари: Сарос 23/25 – Дж.Бернье 27/30.
«Тампа-Бэй» – «Сиэтл» – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 Бельмар (Хедман, Перри) 3
2:0 Колтон (Катчук, Рутта) 22
3:0 Стэмкос (Палат) 52
Вратари: Ан. Василевский 17/17 – Грубауэр 23/26.
«Коламбус» – «Ванкувер» – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
1:0 Нюквист 14
1:1 Подколзин (Даулинг) 20
2:1 Боквист (Бэйрьютер, Силлинджер) 27
2:2 Мотт (Чейссон, Хьюз) 39
3:2 Рословик (Гавриков, Ворачек) 47
4:2 Доми (Гавриков, Нюквист) 59
Вратари: Мерзликин 39/41 – Демко 17/20.
«Баффало» – «Монреаль» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 Томпсон (Скиннер, Олофссон) 5
1:1 Андерсон 13
2:1 Икин (Хиностроза) 30
3:1 Окпосо (Икин) 36
4:1 Томпсон (Олофссон, Скиннер) 44
Вратари: Токарски 25/26 – Монтембо 35/39.
«Айлендерс» – «Питтсбург» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 Капанен (Генцел, Кросби) 37
Вратари: Сорокин 29/30 – Джерри 25/25.
«Даллас» – «Колорадо» – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
1:0 Павелски (Клингберг, Робертсон) 2
2:0 Павелски (Хинтц) 2
3:0 Гурьянов (Сутер, Хейсканен) 35
3:1 Макар (Тэйвс, Ландескуг) 57
Вратари: Эттинджер 32/33, Холтби 4/4 – Кюмпер 19/22.
«Сан-Хосе» – «Торонто» – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0, 0:0)
0:1 В. Нюландер (Райлли, Таварес) 2
1:1 Бонино (Карлссон, Грегор) 5
1:2 Симмондс (Ричи, Кемпф) 6
1:3 Мэттьюс (Лильегрен, Бантинг) 25
1:4 Таварес (Марнер, В. Нюландер) 31
Вратари: Раймер 13/17, Хилл 16/16 – Уолл 34/35.
Комментарии 0